Thí sinh vượt 500km ra Hà Nội tranh suất vào ĐH, Học viện ngành công an

Thí sinh xem số báo danh và phòng thi tại Học viện An ninh Nhân dân (Ảnh: Mỹ Hà).

Ngay từ đầu giờ chiều, hàng nghìn phụ huynh, học sinh đã tập trung tại các điểm thi. Nhiều phụ huynh kéo cả va li, lỉnh kỉnh túi xách theo con đến trường thi.

Chị Đỗ Thị Thanh Huyền cho biết, mình quê ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Cách đây vài hôm, hai mẹ con bắt ô tô khách, vượt khoảng 500km ra Hà Nội.

"Hai mẹ con ở nhà người quen gần trường. Trước ngày thi tôi bảo con, không phải quá áp lực, con cứ tự tin làm bài thoải mái", chị Huyền kể.

Cũng theo chị Huyền, ngoài tham gia thi đánh giá năng lực của Bộ Công an, con trai chị còn dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

Ông Sơn (thứ hai ngoài vào), cùng hàng trăm phụ huynh khác chờ con dự thi đánh giá khối ngành Công an năm 2024 (Ảnh: Mỹ Hà).

Ông Lê Văn Sơn, ở Tiên Lữ, Hưng Yên cho biết, con gái cả của mình cũng làm công an tỉnh nên con gái thứ hai muốn tiếp nối chị để vào ngành này.

"Hai vợ chồng tôi đều làm nông ở quê. Ngày hôm trước, hai bố con tôi đi xe khách ra Hà Nội và tìm thuê nhà trọ gần trường. Cháu học cũng tạm nhưng gia đình cứ cho thi để thỏa mãn niềm yêu thích", ông Sơn nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thí sinh Lê Trí Dũng cho biết, 7h hôm nay (6/7), em và mẹ bắt xe khách, vượt gần 400km từ huyện Anh Sơn, Nghệ An ra Hà Nội. Trưa nay, Học viện An ninh Nhân dân sắp xếp cho em ở KTX của Học viện. Buổi trưa, hai mẹ con ăn cơm bụi.

Thí sinh được cán bộ hoặc sinh viên tình nguyện hỗ trợ nhiệt tình ở điểm thi (Ảnh: Mỹ Hà).

"Nơi em sinh sống giáp biên giới Lào, từ bé em đã thích khối ngành Công an nên quyết tâm thi vào đây, em đã hồi hộp với kỳ thi này", Dũng chia sẻ.

Cũng đến từ Nghệ An, em Trương Quang Huy tự mình khoác ba lô ra Hà Nội dự thi đánh giá khối ngành Công an. Huy cho biết, từ vài tháng trước, em đã tham gia sơ tuyển ở địa phương. Em thi tổ hợp CA1, trong đó có tổ hợp xã hội. Để tham dự kỳ thi này, em chỉ học trên trường và tự ôn tập là chính.

"Đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua em đạt khoảng 26 điểm. Thi đánh giá ở đây, em đặt mục tiêu được 60/100 điểm", Huy cho hay.

Theo Bộ Công an, kỳ thi đánh giá năm nay có khoảng 18.000 thí sinh tham gia, tăng 20% so với năm 2023. Đây là năm thứ ba kỳ thi được Bộ Công an tổ chức để làm căn cứ xét tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân (CAND).

Được biết, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh mới cho các học viện, trường CAND năm 2024 là 2.150 chỉ tiêu. Năm nay, công tác tuyển sinh của Bộ Công an cơ bản được giữ ổn định như năm 2023, thông qua ba phương thức tuyển sinh.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng chuẩn bị làm thủ tục dự thi (Ảnh: Mỹ Hà).

Qua thẩm định, đã có 11 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 1 (đạt giải quốc gia, quốc tế), 116 thí sinh trúng tuyển theo phương thức 2 (tuyển thí sinh có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 7.5 điểm trở lên). Với phương thức 3 (tuyển sinh thông qua kỳ thi đánh giá của Bộ Công an), qua thẩm định hồ sơ, xét duyệt điều kiện thi tuyển, hiện có 17.927 thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 sẽ có 30 điểm thi. 15h ngày 6/7, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

7h30' ngày 7/7, các thi sinh sẽ làm bài thi đánh giá của Bộ Công an trong thời gian 180 phút. Cấu trúc bài thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Trong đó phần trắc nghiệm tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình trung học phổ thông hiện hành gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ; phần tự luận thí sinh được lựa chọn một trong hai nội dung: ngữ văn hoặc toán học.

Trong thời hạn 15 ngày, các học viện, trường CAND phải hoàn thành công tác chấm thi, báo cáo dữ liệu chấm thi về Cục Đào tạo, thông báo kết quả cho thí sinh biết theo số báo danh.

Một số em lộ rõ tâm trạng lo lắng trước khi bước vào kỳ thi này (Ảnh: Mỹ Hà).

Trong thời hạn 7 ngày từ ngày công bố kết quả điểm thi, các học viện, trường CAND tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi (nếu có). Trong thời hạn 10 ngày từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng tuyển sinh tổ chức chấm phúc khảo, công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.