Đào tạo ngành Y không còn là ngoại lệ trong Khung cơ cấu giáo dục quốc dân?

Dự thảo Quyết định phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lấy ý kiến rộng rãi.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất bỏ quy định riêng đối với đào tạo nhân lực y tế - lĩnh vực lâu nay được coi là một “ngoại lệ” trong cấu trúc chung của hệ thống giáo dục quốc dân.

Cụ thể, nội dung “Bộ Y tế phối hợp Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân trong đào tạo nhân lực y tế theo thẩm quyền” bị bãi bỏ.

Theo Bộ GD&ĐT, thay đổi này nhằm “tránh liệt kê cứng”. Dự thảo xác định, đào tạo nhân lực y tế sẽ được thực hiện theo thẩm quyền, pháp luật chuyên ngành và cơ chế phối hợp chung giữa các bộ, ngành.

Sinh viên y khoa trong lễ tốt nghiệp (Ảnh: HMU).

Nội dung phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ cũng bãi bỏ do mảng giáo dục nghề nghiệp của Bộ này đã được chuyển về Bộ GD&ĐT quản lý.

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân hiện hành áp dụng từ năm 2016 theo Quyết định 1981/QĐ-TTg. Trong đó, các trụ cột cơ bản của hệ thống giáo dục Việt Nam được xác lập gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cho rằng, khung này chủ yếu mang tính mô tả hành chính các bậc học, chưa được thiết kế như một khung phân loại có cấu trúc theo thông lệ quốc tế. Điều này tạo ra nhiều hạn chế trong thống kê, so sánh quốc tế, công nhận văn bằng, tín chỉ và thiết kế lộ trình học tập.

Vì vậy, dự thảo Quyết định lần này chuyển Khung cơ cấu giáo dục từ “mô tả hành chính” sang “khung phân loại và sắp xếp cấu trúc” của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự thảo quy định hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các cấp độ từ 0 đến 8, tương ứng với các trình độ từ giáo dục mầm non đến tiến sĩ.

Cụ thể, cấp 0 là giáo dục mầm non; cấp 1 là tiểu học; cấp 2 là trung học cơ sở; cấp 3 bao gồm trung học phổ thông và trung học nghề; cấp 4 là trung cấp; cấp 5 là cao đẳng; cấp 6 là đại học; cấp 7 là thạc sĩ và cấp 8 là tiến sĩ.

Theo Bộ GD&ĐT, cách tổ chức theo cấp độ này nhằm phân loại và sắp xếp cấu trúc các cấp học, trình độ đào tạo trên một trục phát triển liên tục của người học, bảo đảm thuận lợi cho quản lý nhà nước, thống kê, so sánh và hội nhập quốc tế.

Mô hình này phù hợp với Khung phân loại giáo dục quốc tế (ISCED) của UNESCO và các khung trình độ khu vực, toàn cầu.