Thêm 1 trường công treo thưởng 50 triệu đồng cho thủ khoa đầu vào lớp 10

Theo thông tin tuyển sinh năm học 2026-2027 vừa được công bố, Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa) sẽ thưởng học bổng 50 triệu đồng cho thí sinh thủ khoa đầu vào. Theo đó, thí sinh thủ khoa cần đáp ứng 1 trong 2 điều kiện: Đạt giải nhất học sinh giỏi hoặc nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trở lên; đứng đầu điểm xét tuyển vào trường, đồng thời có điểm trung bình các môn thi từ 9,2 trở lên.

Trường cũng sẽ trao học bổng 25 triệu đồng cho á khoa và 12,5 triệu đồng cho tam khoa.

Cô trò Trường THPT Phan Huy Chú (Ảnh: Mạnh Quân).

Năm nay, Trường THPT Phan Huy Chú dự kiến tuyển 400 chỉ tiêu, chia thành 10 lớp theo hai định hướng: khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Nhà trường áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên học bạ (150 chỉ tiêu) hoặc xét điểm thi vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức (250 chỉ tiêu).

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS có lợi thế đặc biệt khi xét tuyển. Theo đó, IELTS từ 5.0 dến 9.0 sẽ được cộng lần lượt từ 2 đến 10 điểm. Trong khi đó, thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi thành phố chỉ được cộng tối đa 6 điểm.

Nhà trường phát hành hồ sơ tuyển sinh từ 7h30 ngày 4/5 đến hết ngày 5/6.

Thí sinh dự xét bằng học bạ có hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 14/5.

Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa là trường công lập chất lượng cao, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Học phí lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến là 54,9 triệu đồng/năm học (9 tháng). Mức học phí này được xây dựng cho cả khóa học 3 năm và không tăng trong suốt quá trình học, trừ trường hợp Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương.