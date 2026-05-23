Thay đổi đáng chú ý trong đề thi môn văn vào lớp 10 năm 2026

Sáng nay, Ninh Bình và Đà Nẵng tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2026. Hai địa phương đều chọn môn ngữ văn là môn thi đầu tiên.

Một thay đổi đáng chú ý trong đề văn vào lớp 10 của cả hai tỉnh thành này nằm ở yêu cầu bài văn nghị luận.

Theo đó, năm 2025, thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ có hai cách thức ra đề hoàn toàn khác nhau. Quảng Nam tính 5 điểm cho mỗi phần đọc hiểu và viết, trong khi Đà Nẵng tính tỷ lệ điểm lần lượt là 4-6. Quảng Nam không giới hạn số chữ trong bài văn nghị luận, Đà Nẵng lại khống chế trong khoảng 600 chữ.

Năm nay, đề thi của thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập được thực hiện theo định dạng và cấu trúc của thành phố Đà Nẵng cũ. Điều này có nghĩa các học sinh của tỉnh Quảng Nam cũ sẽ làm quen với dạng đề thi mới ở môn ngữ văn.

Tương tự, với tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập, đề thi vào lớp 10 môn ngữ văn cũng có điều chỉnh.

Năm 2025, tỉnh Ninh Bình cũ giới hạn số chữ của bài văn nghị luận là 500 chữ, trong khi Nam Định cũ và Hà Nam cũ đều không giới hạn.

Năm nay, đề thi chính thức môn ngữ văn vào lớp 10 của tỉnh Ninh Bình mới có định dạng và cấu trúc đề tương tự như đề thi của tỉnh Nam Định cũ, tức không có khống chế số chữ trong bài văn nghị luận.

Đề thi môn ngữ văn vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Hoàng Hồng).

Trước đó, trong bài viết đăng trên báo Dân trí của PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, Điều phối viên chính, Ban Phát triển Chương trình GDPT năm 2018, cho rằng việc bỏ giới hạn cứng về số chữ trong bài văn nghị luận có thể giúp học sinh phát huy tư duy và khả năng lập luận tốt hơn, đặc biệt với nhóm học sinh khá, giỏi.

PGS.TS Bùi Mạnh Hùng bày tỏ nếu quy định dung lượng bài viết thì chỉ nên xem 600 chữ ở đề văn thi tốt nghiệp THPT và 400 chữ ở đề văn thi vào lớp 10 là mức tối thiểu, thay vì giới hạn tối đa.

Năm ngoái, một số tỉnh thành đã yêu cầu thí sinh viết bài văn nghị luận trong khoảng 400 chữ.

Kỳ thi lớp 10 công lập năm nay sẽ diễn ra liên tục từ nay tới hết 4/7 tại 34 tỉnh thành. Thời gian có nhiều tỉnh thành tổ chức tuyển sinh nhất là 25, 26, 27/5.

Sau Ninh Bình và Đà Nẵng, các tỉnh tiếp theo sẽ thi lớp 10 là Hưng Yên, Điện Biên, Nghệ An, Quảng Trị, Lai Châu.