Đề thi và đáp án môn toán vào lớp 10 chuyên Nhân văn năm 2026

Đề thi môn toán vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026:

Năm học 2026-2027, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 150 học sinh lớp 10, gồm 90 chỉ tiêu chuyên ngữ văn, 30 chỉ tiêu chuyên lịch sử và 30 chỉ tiêu chuyên địa lý.

Năm nay, trường nhận hơn 2.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong đó, lớp chuyên lịch sử có tỷ lệ chọi cao nhất với khoảng 1/15.

Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh phải dự thi 4 môn gồm 3 môn chung là ngữ văn, toán, tiếng Anh và một môn chuyên tương ứng với lớp đăng ký.

Môn chuyên được tính hệ số 3, trong khi các môn còn lại tính hệ số 1. Đây là trường chuyên duy nhất hiện áp dụng cách tính điểm này. Thí sinh muốn được xét tuyển phải đạt tối thiểu 6 điểm môn chuyên.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 23-24/5. Ngày mai thí sinh sẽ thi môn chuyên. Dự kiến kết quả có trước ngày 29/6.