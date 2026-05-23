Trường thuê xe, cử giáo viên đưa 24 học sinh đi thi vào lớp 10

Ngày 23/5, ông Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân (xã Trà Vân, Đà Nẵng), cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay nhà trường có 24 học sinh đăng ký tham gia.

Điểm thi đặt tại Trường THPT Nam Trà My, cách trường khoảng 20km với nhiều đoạn đường đèo dốc, quanh co. Vì vậy, nhà trường chủ động thuê ô tô đưa đón học sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Ô tô đưa các em đến điểm thi (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Ông Điệp cho biết thêm trước khi đi trường và đoàn thanh niên xã Trà Vân tổ chức gặp mặt động viên dặn dò, tặng quà các em. Ngoài ra, nhà trường cũng cử 6 thầy cô hỗ trợ các em suốt những ngày thi như chăm lo chỗ ăn ở, đến việc dặn dò các em thi cho tốt.

Theo lãnh đạo nhà trường, phần lớn học sinh là người đồng bào Ca Dong, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Việc tổ chức xe đưa đón không chỉ giúp phụ huynh giảm chi phí đi lại mà còn bảo đảm an toàn cho học sinh khi di chuyển trên cung đường miền núi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, tại thành phố Đà Nẵng có hơn 43.000 học sinh tham gia thi tuyển sinh. Kỳ thi được tổ chức tại 110 điểm thi trên toàn thành phố (gồm các trường THCS và THPT) và 6 điểm thi dự phòng.

Trong buổi sáng 23/5, các thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút theo hình thức tự luận. Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn ngoại ngữ. Sáng 24/5, các thí sinh thi môn toán, thời gian 120 phút. Sáng 25/5, các thí sinh thi môn chuyên, thời gian 150 phút.

Nhằm phục vụ kỳ thi, thành phố Đà Nẵng huy động khoảng 10.250 người tham gia các khâu ra đề, in sao đề thi, coi thi, chấm thi và phúc khảo. Ngoài ra, Công an thành phố Đà Nẵng huy động hơn 900 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi.

Dự kiến chậm nhất ngày 10/6, kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ được công bố.