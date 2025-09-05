Tata English và hành trình 15 năm giúp sinh viên tự tin nói tiếng Anh, giỏi kỹ năng

Tại sự kiện, Tata English đã công bố chiến lược phát triển đột phá trong tương lai, bao gồm việc mở rộng quy mô và dành tặng quỹ học bổng trị giá 15 tỷ đồng cho sinh viên Việt Nam.

Tata English kỷ niệm dấu mốc 15 năm thành lập (Ảnh: Tata English).

Tata English - Hành trình 15 năm đồng hành cùng sinh viên thế hệ mới

Là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh dành riêng cho sinh viên, Tata English đã tái hiện chặng đường phát triển 15 năm với những thành tích: đồng hành cùng hơn 55.000 học viên, mỗi năm hơn 3.000 bạn tin chọn; gần 70% học sinh đạt mục tiêu 650+ TOEIC, 6.5 IELTS ngay từ lần học đầu tiên. Nhiều học viên đạt 800+, thậm chí 900+ TOEIC và 7.0 IELTS, cao hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.

Các hoạt động học tập tại Tata English hướng tới mục tiêu giúp sinh viên tự tin nói tiếng Anh, giỏi kỹ năng (Ảnh: Tata English).

Lộ trình học tập được xây dựng khoa học và bài bản, cam kết giúp người học làm chủ tiếng Anh toàn diện, từ nền tảng vững chắc đến khả năng giao tiếp tự tin.

Thông qua phương pháp học Root Learning - học từ gốc rễ, Tata English trang bị cho học viên nền tảng tiếng Anh vững chắc: phát âm 1 từ bất kỳ chuẩn từ điển Oxfort, nghe tiếng Anh rõ từng âm như nghe tiếng Việt, nói thành phản xạ với các cấu trúc ngữ pháp thông dụng, giao tiếp tự nhiên các vấn đề trong cuộc sống, đến cấp độ sử dụng tiếng Anh chính xác, chuyên nghiệp.

Các hoạt động ngoại khoá, lớp học kỹ năng được tổ chức thường xuyên để tạo sân chơi năng động cho các bạn trẻ (Ảnh: Tata English).

Bên cạnh việc trang bị khả năng ngôn ngữ, Tata English cũng bổ sung thêm nhiều kỹ năng hữu ích cho học viên thông qua các khóa đào tạo kỹ năng, các hoạt động ngoại khóa lớn như: xây dựng thương hiệu cá nhân, thuyết phục khách hàng, tư duy tích cực, khai mở tiềm năng, thiết kế power point, thuyết trình, giao tiếp... Tất cả đã góp phần xây dựng lên chân dung thế hệ sinh viên tự tin nói tiếng Anh, giỏi kỹ năng.

Ông Dwayne Duvenhage - giáo viên tiếng Anh tại Tata English chia sẻ: Tôi tin rằng ngôn ngữ, kỹ năng và tư duy là ba trụ cột quan trọng trong hành trình sự nghiệp của mỗi người. Đó là lý do tôi đánh giá cao mô hình đào tạo của Tata. Tata không chỉ tập trung vào phát âm hay khả năng ngôn ngữ, mà còn lồng ghép cả kỹ năng, cách tư duy để học viên sẵn sàng bước vào những thử thách thực tế. Đây không chỉ là việc học tiếng Anh mà còn là hành trình xây dựng sự tự tin, tư duy toàn cầu, khả năng vươn lên trong mọi môi trường".

Ông Dwayne Duvenhage chia sẻ trong sự kiện (Ảnh: Tata English).

Theo bà Vũ Thị Minh Hạnh - Fouder Tata English, mục tiêu của Tata là trở thành nơi các bạn trẻ có thể tự tin tỏa rạng, khơi mở tiềm năng và phát triển bản thân. Để làm được điều đó, đội ngũ giáo viên, nhân sự luôn được đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn mỗi ngày, không ngừng hoàn thiện, phát triển.

Ngoài các yêu cầu bắt buộc về các chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng, IELTS trên 7.0 hoặc tương đương, giáo viên được đào tạo liên tục, học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, tham gia khoá Train the Trainers do các chuyên gia từ các tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam đào tạo. Giáo viên không chỉ là người thầy mà còn là người truyền cảm hứng, biết phối hợp, trao đổi để thấu hiểu mỗi sinh viên xây dựng lộ trình học tập phù hợp.

Khẳng định tầm vóc mới với chiến lược phát triển đột phá

Sự kiện kỷ niệm 15 năm cũng là dịp Tata English công bố những bước đi chiến lược đầy tham vọng để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững, trở thành tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam.

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh ngày càng cao, Tata English công bố mở mới 4 trung tâm trên địa bàn Hà Nội, nâng tổng số cơ sở trên toàn hệ thống lên 12 trung tâm.

Nghi lễ công bố tầm nhìn, sứ mệnh và khai trương 4 cơ sở mới tại Hà Nội (Ảnh: Tata English).

Việc mở rộng này không chỉ giúp Tata English tiếp cận gần hơn với người học mà còn khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới mục tiêu giúp người học có thể ứng dụng kiến thức, kỹ năng vào cuộc sống.

Đặc biệt, nhằm tri ân và tiếp sức cho thế hệ trẻ Việt Nam, Tata English công bố quỹ học bổng 15 tỷ đồng dành tặng tới các bạn sinh viên. Quỹ học bổng bao gồm:

5 suất học bổng 100% học phí.

30 suất học bổng 50% học phí.

1.700 suất học bổng ưu đãi 30% học phí cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn như Macbook, Ipad, phần mềm học tiếng Anh miễn phí...

Đây được xem là một trong những chương trình ưu đãi lớn nhất của Tata English từ trước đến nay, thể hiện sự đồng hành và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ các bạn trẻ trên con đường chinh phục tiếng Anh và hội nhập quốc tế.

Tata English - Nền tảng Tiếng Anh cho người thiếu kiên trì

Hotline: 0868 766 276

Website: https://tata.edu.vn