Sinh viên Răng Hàm Mặt bị kỷ luật vì dùng Photoshop chỉnh sửa phim X-quang

Theo đó, nhiều sinh viên khoa Răng Hàm Mặt của trường đã bị kỷ luật sau khi bị phát hiện sử dụng phần mềm Photoshop để chỉnh sửa, dàn dựng hình ảnh thực hành.

Cụ thể, trong những tấm ảnh X-quang chụp chân răng, ban đầu xuất hiện nhiều điểm bất thường giống như các lỗ thủng. Đây thực chất là các bọt khí hình thành do vật liệu trám không được lấp đầy hoàn toàn trong quá trình điều trị nội nha (điều trị tủy răng) - một kết quả không đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, ở những hình ảnh cuối cùng mà sinh viên nộp cho đội ngũ giáo sư, các khuyết điểm nói trên hoàn toàn biến mất, cho thấy kết quả điều trị gần như hoàn hảo, không còn bất kỳ bọt khí nào.

Hình ảnh phim X-quang răng trước và sau chỉnh sửa (Ảnh chụp màn hình).

Qua quá trình xác minh, nhà trường phát hiện các sinh viên đã sử dụng phần mềm Photoshop để chỉnh sửa hình ảnh, khiến kết quả thực hành trông như đã được xử lý đúng kỹ thuật.

Trong tổng số 59 sinh viên năm thứ 4 hệ chính quy tham gia học phần (đang trong giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề nha sĩ), có tới 34 sinh viên - chiếm hơn một nửa - bị xác định đã dàn dựng kết quả bài tập hoặc sao chép hình ảnh của nhau để nộp.

Đáng chú ý, những sinh viên này đều đang trong diện thực tập sinh, được phép điều trị trực tiếp cho bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của giáo sư tại Phòng khám Sinh viên thuộc Bệnh viện Răng Hàm Mặt của trường.

Theo đề cương môn học, sinh viên được yêu cầu phải “hiểu rõ các hoạt động điều trị trong lĩnh vực chuyên môn và có khả năng chuyển tuyến bệnh nhân khi cần thiết”.

Sau khi nắm bắt vụ việc, đội ngũ giảng viên đã yêu cầu sinh viên nộp lại toàn bộ ảnh thực hành gốc, đồng thời viết bản tường trình giải trình hành vi của mình.

Kết quả, trong số 34 sinh viên bị phát hiện, 5 người sao chép ảnh của bạn bị xử lý kỷ luật bằng hình thức đình chỉ học tập trong 2 tuần (mức độ cảnh cáo). 29 sinh viên còn lại chỉnh sửa ảnh bằng Photoshop phải thực hiện hình phạt lao động công ích trong 20 giờ.

Đại diện khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Yonsei cho biết: “Có vẻ như các em chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của sự việc, do đây chỉ là bài tập về nhà và không tính điểm. Thay vì cảm giác đang gian lận hay quay cóp, các em đơn thuần muốn làm cho kết quả trông tốt hơn, sạch sẽ hơn”.

Trước đó, vào năm ngoái, Đại học Yonsei cũng từng đối mặt với tranh cãi khi hơn 50 sinh viên năm thứ 3 trong một lớp học đại cương bị phát hiện sử dụng AI tạo sinh để hoàn thành bài tập.