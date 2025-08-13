Sinh viên FPT thi tài nghiên cứu khoa học tại chung kết ResFes 2025

Ngày 15/8, vòng chung kết ResFes 2025 - cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh, sinh viên do Khối Giáo dục FPT tổ chức thường niên diễn ra tại Trường ĐH FPT AI Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 62 đề tài nghiên cứu của sinh viên FPT, sinh viên Trường ĐH Luật - ĐH Quốc gia TPHCM, College of Teacher Education - The University of Mindanao và Northeastern Mindanao State University (Philippines) cùng tham gia tranh tài.

ResFes 2025 có chủ đề ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học (Ảnh: FPT).

Các đề tài nghiên cứu tại ResFes 2025 thuộc 5 tiểu ban: công nghệ thông tin, kinh tế - quản trị kinh doanh, truyền thông đa phương tiện, ngôn ngữ và thiết kế mỹ thuật số. Đặc biệt, ở mùa giải năm nay, tất cả nghiên cứu khoa học được ứng dụng AI.

Trong đó, một số đề tài khai thác trí tuệ nhân tạo như một công cụ then chốt để phát triển những góc độ mới trong nghiên cứu khoa học như: nhận diện cảm xúc giọng nói, phát hiện gian lận tài chính, chẩn đoán bệnh, dự báo chất lượng không khí… Số khác lại hướng đến giải quyết vấn đề địa phương, như phát triển du lịch thông minh hay tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp nhờ vào việc ứng dụng các công cụ AI.

Tại vòng chung kết ResFes, các đội thi sẽ thuyết trình về đề tài nghiên cứu của mình và trao đổi, phản biện với ban giám khảo chuyên môn của 5 tiểu ban (Ảnh: FPT).

Các đề tài khoa học tham gia vòng chung kết ResFes 2025 được sinh viên FPT và sinh viên các trường đại học Việt Nam, Philippines tập trung nghiên cứu, phát triển trong khoảng 5 tháng. Với sự định hướng, đồng hành của giảng viên và sự hỗ trợ của các công cụ AI, các đề tài đều thể hiện đều thể hiện sự tiếp cận chủ động, góc nhìn mới mẻ, sáng tạo của người trẻ và đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao.

Tại vòng chung kết, các đội thi sẽ thuyết trình về đề tài nghiên cứu của mình và trao đổi, phản biện các vấn đề có liên quan với ban giám khảo chuyên môn của 5 tiểu ban. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên có mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học bài bản được trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm với các giảng viên, chuyên gia uy tín về công nghệ thông tin, kinh tế, truyền thông, ngôn ngữ và thiết kế mỹ thuật số.

Ngoài ra, cuộc thi này cũng góp phần vun đắp đam mê nghiên cứu, khích lệ sinh viên FPT nói riêng và sinh viên các trường ĐH khác nói chung cùng tham gia phát triển phong trào nghiên cứu khoa học.

ResFes mở ra cơ hội giúp sinh viên trong và ngoài FPT trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học một cách bài bản (Ảnh: FPT).

Ngoài hoạt động thi tài học thuật, sinh viên tham gia vòng chung kết ResFes 2025 còn được gặp gỡ và giao lưu với nhà sáng tạo nội dung số Vũ Thiên Phương - người đứng sau loạt MV triệu view (lượt xem) của các ca sĩ nổi tiếng trong nước hay các chiến dịch truyền thông sáng tạo trên các nền tảng số của những thương hiệu toàn cầu tại phiên khai mạc.

Tham quan, học tập tại Trung tâm Khoa học Quy Nhơn vào sáng ngày 16/5, một hoạt động trải nghiệm thuộc khuôn khổ sự kiện, cũng hứa hẹn những trải nghiệm hữu ích cho các đội thi tại vòng chung kết.

ResFes là cuộc thi nghiên cứu khoa học thường niên của Khối Giáo dục FPT. Đây là sự kiện góp phần tạo điều kiện để học sinh, sinh viên trong và ngoài FPT rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để phát triển phong trào nghiên cứu khoa học trong giới trẻ.

ResFes góp phần phát triển phong trào nghiên cứu khoa học cho học sinh, sinh viên trong và ngoài Khối Giáo dục FPT (Ảnh: FPT).

Bắt nhịp xu hướng công nghệ, tích cực hưởng ứng và thực thi các nghị quyết trụ cột để phát triển đất nước trong đó có Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Khối Giáo dục FPT tích cực ứng dụng công nghệ vào chương trình đào tạo từ bậc phổ thông đến đại học. Tiêu biểu là 100% học sinh phổ thông FPT được học ứng dụng, phát triển các công cụ AI, sinh viên cao đẳng, đại học được học các chương trình, chuyên ngành về AI.

Những hoạt động này, cùng với sân chơi học thuật như ResFes, giúp sinh viên được tiếp xúc sớm với công nghệ và rèn luyện năng lực nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế.