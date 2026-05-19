Lâm Đồng bố trí 91 điểm thi tốt nghiệp THPT phục vụ hơn 41.000 thí sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Lâm Đồng tổ chức một hội đồng thi với 91 điểm thi đặt tại các xã, phường, đặc khu.

Kỳ thi năm nay có 41.309 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 39.594 học sinh lớp 12 và 1.715 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 1.848 phòng thi và dự kiến huy động khoảng 6.500 cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thi thử trong 2 ngày 14-15/5 tại 131 đơn vị giáo dục với sự tham gia của 39.594 thí sinh. Hiện các trường chấm thi, đánh giá kết quả để điều chỉnh công tác ôn tập cho học sinh.

Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng thành lập 16 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi trước ngày 25/5; đồng thời chuẩn bị 2 ban in sao đề thi với hệ thống máy photocopy, máy hủy giấy, máy phát điện và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cũng phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế Lâm Đồng, ngành điện lực, viễn thông và các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh, giao thông, y tế và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, sau sáp nhập, địa phương có diện tích lớn nhất cả nước và số lượng học sinh dân tộc thiểu số đông nên việc bố trí điểm thi, in sao đề thi gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, các điều kiện phục vụ kỳ thi đến nay cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ để tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế.