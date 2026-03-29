Sáu đội tranh tài tại giải bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế

Chiều 28/3, tại sân vận động Trường Đại học Nha Trang (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế lần II - năm 2026.

Giải năm nay có 6 đội tham dự, gồm chủ nhà Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Thủy lợi (đương kim vô địch Giải Thanh niên sinh viên Việt Nam), Trường Đại học Quốc gia Singapore, Trường Đại học Lào; Trường Đại học Quốc gia Malaysia và Trường Đại học Svay Rieng (Campuchia).

Đoàn Trường Đại học Lào tham gia giải Thanh niên sinh viên quốc tế lần II (Ảnh: Trung Thi).

Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ lan tỏa những giá trị tích cực, như tăng cường kết nối giữa các bạn trẻ trong khu vực, mang lại niềm vui cho người hâm mộ, góp phần củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời khẳng định giá trị của hòa bình.

Theo Ban tổ chức, 6 đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội Nhất, Nhì mỗi bảng vào bán kết và chung kết; hai đội thua ở bán kết tranh hạng Ba.

Các trận bán kết và chung kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận. Nếu hòa sau thời gian thi đấu chính thức (80 phút), hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu 11m để xác định đội thắng.

Đội vô địch nhận giải thưởng 6.000 USD, đội Nhì 4.000 USD, đội Ba 2.000 USD. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải phong cách trị giá 1.500 USD.

Giải đấu diễn ra từ ngày 28/3 đến 5/4 tại sân bóng Trường Đại học Nha Trang.