Samsung Việt Nam tổng kết và công bố kết quả cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025

Buổi lễ có sự tham dự của ông Vũ Quốc Huy – Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia; ông Na Ki Hong – Tổng giám đốc Samsung Việt Nam; ông Kim Yong Sup – Phó tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại Samsung Việt Nam; đại diện các sở ban ngành, cùng nhiều thầy cô, học sinh tới từ các trường trên cả nước.

Phần trao giải thưởng cho hai đội Quán quân của cuộc thi (Ảnh: Samsung Việt Nam).

Vòng Chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2025 diễn ra với sự tranh tài của 16 đội thi xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bao gồm 8 đội thi của bảng A (Khối THCS) và 8 đội thi của bảng B (Khối THPT) với các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ môi trường, giáo dục, đến y tế, sức khỏe, kết hợp thể thao và công nghệ

Tại Vòng Chung kết, các đội thi đã trực tiếp thuyết trình dự án, vận hành mô hình sản phẩm và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Kết quả chung cuộc được ban giám khảo đánh giá không chỉ dựa trên các yếu tố về sản phẩm và cách thực hiện dự án mà còn chấm điểm các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, với ý tưởng nổi bật, mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao và phần thuyết trình đầy thuyết phục, 2 giải Nhất với mỗi phần thưởng là 1 phòng học chức năng STEM LAB trị giá 60.000 USD cho trường có đội thi đạt giải Nhất, 30 triệu đồng tiền mặt dành cho đội thi và 1 sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng đã được trao cho các thành viên của đội quán quân (bao gồm thí sinh và giáo viên hướng dẫn) .

Đó là đội thi STE - Sport Tech Evoring, trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành - Hà Nội với dự án “Hệ thống hỗ trợ tập luyện thể thao cá nhân” (bảng A) và đội thi Menson, trường THPT chuyên Quang Trung - Đồng Nai với dự án “MSVitaSync - Thiết bị đo và đánh giá sức khoẻ cầm tay ứng dụng AI và IOT, hướng tới giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện tại nhà” (bảng B).

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 8 giải Triển vọng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 5,3 tỷ đồng.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 đã mang lại nhiều cơ hội học tập và phát triển cho các bạn trẻ đam mê khoa học công nghệ (Ảnh: Samsung Việt Nam).

Cũng tại sự kiện, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ: “Tầm quan trọng của giáo dục STEM ngày càng được chú trọng. Công nghệ AI tiên tiến đang hiện thực hóa trên nền tảng của STEM.

Tôi hy vọng rằng các em, những người dẫn dắt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cả tương lai sau này, sẽ là người thành thạo STEM hơn nữa và nỗ lực nhiều hơn trong việc học khoa học công nghệ.

Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các em trên hành trình này. Samsung sẽ nỗ lực để bồi dưỡng tài năng công nghệ Việt Nam thông qua nhiều hoạt động đóng góp xã hội đa dạng như chương trình Samsung Solve for Tomorrow".

Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Samsung Việt Nam).

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 được phát động từ tháng 3/2025 dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18 nhằm khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã hội hiện hữu.

Sau gần 8 tháng triển khai, cuộc thi đã ghi nhận những kết quả ấn tượng với khoảng 7.000 học sinh và hơn 2.500 giáo viên tham gia cùng với đó là 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình biến ý tưởng thành giải pháp công nghệ thực tiễn của thế hệ trẻ Việt Nam.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, các em học sinh đã có cơ hội trau dồi kỹ năng mềm thông qua nhiều hội thảo trong khuôn khổ chương trình, đồng thời được hướng dẫn hoàn thiện dự án bởi đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia và nhân viên Samsung, nhằm nâng cao khả năng tư duy nghiên cứu sáng tạo, phác thảo ý tưởng và trình bày các dự án khoa học.

Với tầm nhìn trách nhiệm xã hội “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người), ngoài chương trình Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án vì thế hệ trẻ khác như: Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) – tạo cơ hội cho thế hệ trẻ trau dồi các kiến thức về công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Big Data, lập trình cơ bản; xây dựng và vận hành Ngôi trường Hy vọng Samsung, tạo không gian và cơ hội học tập ngoài giờ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…