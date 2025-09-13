RMIT công bố đầu tư 25 triệu AUD cho nghiên cứu, đổi mới tại Việt Nam

Thông tin được công bố trong khuôn khổ chuyến thăm của Toàn quyền Australia, bà Sam Mostyn AC, đến cơ sở Nam Sài Gòn của trường vào ngày 12/9.

Sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Hùng Tâm - Đại sứ Việt Nam tại Australia, bà Gillian Bird - Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Sarah Hooper - Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM.

Đại diện trường cho biết, khoản đầu tư này thuộc quỹ đầu tư chiến lược trị giá 250 triệu đô la Úc của RMIT dành cho Việt Nam, được giới thiệu lần đầu vào năm 2023 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Cam kết mới trị giá 25 triệu đô la Úc sẽ thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam thông qua việc mở rộng đáng kể chương trình học bổng tiến sĩ của trường, hỗ trợ nghiên cứu sinh lấy bằng tiến sĩ chuẩn quốc tế cùng Đại học RMIT mà không cần phải ra nước ngoài sống và học tập.

Toàn quyền Australia (giữa) cùng Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT - bà Peggy O’Neal (phải) và Tổng giám đốc RMIT Việt Nam - Giáo sư Scott Thompson-Whiteside (trái) (Ảnh: RMIT).

Bà Peggy O’Neal, Chủ tịch Hội đồng Đại học RMIT, cho biết: “RMIT tự hào là một đại diện của Australia tại Việt Nam trong 25 năm qua. Chúng tôi đã tạo được nhiều tác động thiết thực, với gần 25.500 sinh viên tốt nghiệp từ Đại học RMIT tại Việt Nam, sẵn sàng đóng góp cho sự thịnh vượng của Việt Nam. Khoản đầu tư này khẳng định cam kết của trường trong việc xây dựng các mối quan hệ đối tác quốc tế vững mạnh cũng như tăng cường hợp tác nghiên cứu tại Việt Nam”.

Chương trình nghiên cứu sau đại học sẽ do RMIT Việt Nam dẫn dắt và thực hiện cùng với đối tác doanh nghiệp tại địa phương, tập trung vào các nghiên cứu hỗ trợ những mục tiêu đầy tham vọng của đất nước trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cụ thể, chương trình đào tạo của trường hướng tới mục tiêu nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên một vạn dân vào năm 2030 của Việt Nam.

Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam, nhận định: “Giáo dục và nghiên cứu là yếu tố cốt lõi trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia. Khoản đầu tư của trường không chỉ tăng cường nỗ lực nghiên cứu trong nước mà còn kết nối chuyên gia Việt Nam với các chuyên gia hàng đầu tại Australia, thúc đẩy môi trường chia sẻ kiến thức và đổi mới sáng tạo”.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn AC nói: “Giáo dục là trọng tâm của quan hệ Australia - Việt Nam và thật tuyệt vời khi thấy sự hợp tác ấy hiện diện rõ nét tại khuôn viên trường hôm nay. Các đơn vị giáo dục Australia như RMIT, có mặt tại cả hai quốc gia, có thể góp phần thúc đẩy kết nối hai chiều ngày càng sâu rộng hơn”.

Toàn quyền Australia phát biểu trong chuyến thăm Đại học RMIT, cơ sở Nam Sài Gòn (Ảnh: RMIT).

RMIT là đơn vị hàng đầu về giáo dục xuyên quốc gia, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ song phương và hợp tác khu vực qua gần 40 năm hiện diện tại Việt Nam, Singapore và Ấn Độ.

Với hơn 12.000 sinh viên, 1.300 cán bộ giảng viên và gần 25.500 cựu sinh viên, RMIT Việt Nam là cơ sở lớn nhất của một trường đại học Australia ở nước ngoài. Cột mốc 25 năm đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của RMIT Việt Nam, với định hướng mở rộng nghiên cứu và tăng cường đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.