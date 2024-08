4 nguyên tắc của bà mẹ đơn thân có con gái nhận bằng tiến sĩ ở tuổi 17

Mẹ con chị Jimalita Tillman đang sinh sống tại thành phố Chicago, Mỹ. Jimalita nhận ra con gái của mình - Dorothy Jean Tillman II - có năng lực học tập đặc biệt từ khi cô bé còn rất nhỏ. Jimalita quyết định cho con học tại nhà từ năm 7 tuổi.

Dorothy nhanh chóng hoàn tất chương trình tiểu học và bắt đầu học chương trình trung học từ năm 8 tuổi. Điều khiến chị Jimalita nhận ra Dorothy khác biệt với những đứa trẻ khác chính là sự hiếu kỳ và niềm khao khát tìm hiểu tri thức ở cô bé.

Chị Jimalita Tillman (trái) bên con gái Dorothy (Ảnh: CNBC).

Jimalita khuyên các bậc phụ huynh hãy quan sát những điều khiến con hứng thú, để từ đó tạo môi trường phát triển phù hợp với năng lực của trẻ.

Dorothy nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành khoa học môi trường năm 14 tuổi. Năm ngoái, ở tuổi 17, Dorothy nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành sức khỏe hành vi tích hợp tại Đại học bang Arizona.

Ở tuổi 18, Dorothy đang vận hành một trung tâm giáo dục do cô mở ra từ năm 2020, nhằm đưa lại chương trình giáo dục phù hợp cho những thanh niên da màu sinh sống tại thành phố Chicago. Hiện tại, Dorothy cũng tham gia giảng dạy tại trung tâm này.

Trước những thành tích ấn tượng mà Dorothy đạt được khi tuổi đời còn rất trẻ, chị Jimalita Tillman đang nhận được nhiều lời mời phỏng vấn để chia sẻ bí quyết nuôi con.

Theo chị Jimalita, vì là một người mẹ đơn thân, chị lựa chọn phương pháp giáo dục tương đối nghiêm khắc, để giúp con phát triển tốt nhất những năng lực thiên bẩm của mình. Cách dạy con của chị về cơ bản có 4 điểm quan trọng:

Xây dựng sự tự tin và niềm khao khát học tập cho con

Thuở nhỏ, khi Dorothy có hứng thú với một đề tài gì, chị Jimalita luôn thể hiện sự hứng thú với đề tài ấy. Dù có thể kiến thức của chị nhiều hơn con, chị vẫn hào hứng lắng nghe và đặt ra nhiều câu hỏi để con gái có cơ hội giảng giải lại những gì mà con đã học.

"Con hứng thú với đề tài gì, tôi sẽ hứng thú với đề tài ấy. Tôi sẽ để con giảng bài cho tôi. Điều ấy giúp con có thêm sự tự tin và càng nắm vững kiến thức hơn, từ đó, con càng có khao khát học tập. Mấu chốt của vấn đề là con đã học đủ vững để có thể giảng lại kiến thức cho người khác hay chưa", chị Jimalita cho hay.

Chị Dorothy Jean (trái) bên con gái trong lễ nhận bằng tiến sĩ (Ảnh: CNBC).

Dù dành ưu tiên cao nhất cho việc học của con, chị Jimalita cũng rất quan tâm tới năng lực giao tiếp và ứng xử của con. Chị để con gái thường xuyên gặp gỡ những người bạn cũng lựa chọn việc tự học ở nhà giống như mình. Nhóm bạn thường chia sẻ với nhau về việc học.

Việc sớm theo đuổi chương trình học vượt tuổi cũng đòi hỏi Dorothy phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Cô bé không có những trải nghiệm giống như phần đông bạn bè cùng trang lứa. Để con gái phát triển bình thường về năng lực tương tác xã hội, chị Jimalita thường tổ chức những buổi học nhóm hoặc những chuyến dã ngoại cho con gái cùng nhóm bạn.

Đặt ra kỳ vọng rõ ràng đối với con

Qua từng giai đoạn, chị Jimalita luôn cùng con gái thống nhất về những kỳ vọng chị có thể đặt ra cho con. Những điều đôi bên cùng thống nhất có thể rất đơn giản, chẳng hạn, con phải hoàn thành bài tập trước khi xem tivi, hay con chỉ được tham gia các hoạt động ngoại khóa nếu đạt điểm tốt trong các bài thi.

"Cha mẹ cần có quan điểm rõ ràng, cụ thể khi đối thoại với con cái về những kỳ vọng đặt ra cho con. Con càng thông minh, cha mẹ càng cần rõ ràng, mạch lạc trong các đối thoại với con", chị Jimalita cho hay.

Khi trẻ không đạt tới những kỳ vọng đã thống nhất với cha mẹ, trẻ cần học cách tự chịu trách nhiệm. Trong quá trình nuôi con, việc chị Jimalita đặt ra những kỳ vọng rõ ràng cho con khiến cô bé Dorothy trở nên tự tin, độc lập, có động lực cố gắng và biết tự thu xếp công việc.

Hiện tại, ở tuổi 18, Dorothy vận hành một trung tâm giáo dục do chính cô mở ra (Ảnh: CNBC).

Theo chị Jimalita, điều quan trọng là cha mẹ cần đặt lòng tin vào con cái, để con tự thực hiện nhiều công việc. Càng biết tin tưởng vào khả năng độc lập của con, con cái sẽ càng hành xử tích cực và sớm trở thành những đứa trẻ có tính cách trưởng thành, sống có trách nhiệm.

Cha mẹ cần trung thực với con cái về những thành bại trong công việc và cuộc sống cá nhân. Có những khi chính cha mẹ cũng không đạt được những mục tiêu tự mình đặt ra. Khi ấy, cha mẹ có thể đối thoại thẳng thắn, chân thành với con. Dùng chính câu chuyện của bản thân mình để tạo nên bài học cho con.

Cách cha mẹ nhìn nhận về thất bại của bản thân, lấy lại động lực để tiếp tục cố gắng là một câu chuyện có ý nghĩa giáo dục đối với con cái. Những khi cha mẹ thất hứa với con hoặc cáu giận vô lý đều có thể trở thành tình huống chân thực có tính giáo dục cao, nếu cha mẹ sẵn sàng cùng con chân thành nhìn nhận lại sự việc.

Dạy con sống lạc quan

Cha mẹ cần có niềm tin rằng sau cùng, mọi chuyện đều sẽ ổn. Đó là thái độ sống lạc quan, tích cực mà trẻ cần học được từ cha mẹ. Thái độ sống lạc quan sẽ giúp trẻ tự tin hơn khi gặp phải những khó khăn trong đường đời.

Tránh so sánh con với người khác

Đừng đem thành tích của người khác ra làm minh chứng để thúc đẩy trẻ nỗ lực. Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau. Việc thường xuyên so sánh trẻ với người khác khiến trẻ nảy sinh mặc cảm tự ti. Chị Jimalita không bao giờ so sánh con với ai và cũng mong không có phụ huynh nào so sánh con họ với con gái chị.