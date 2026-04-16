Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và xếp lương giáo viên công lập

Thông tư được ban hành căn cứ Luật Nhà giáo và các Nghị định của Chính phủ liên quan đến chế độ tiền lương, áp dụng đối với nhà giáo công lập, ngoại trừ nhà giáo thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Theo Thông tư, hệ thống mã số chức danh nhà giáo được quy định theo từng cấp học và trình độ đào tạo, gồm: giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo viên dự bị đại học, giáo viên giáo dục nghề nghiệp các cấp, giảng viên cao đẳng và giảng viên đại học. Mỗi chức danh được phân thành ba hạng (hạng I, II, III) kèm mã số cụ thể.

Nhà giáo được bổ nhiệm vào chức danh nào phải đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của chức danh đó và được xếp lương tương ứng với chức danh đó.

Cách xếp lương thực hiện theo hạng, chức danh tại Thông tư này và hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Thông tư cũng quy định các điều khoản chuyển tiếp nhằm bảo đảm tính liên tục trong việc quản lý, sử dụng và xếp lương đối với đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn chuyển đổi giữa các quy định cũ và hệ thống chức danh, mã số mới.

Những giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành vẫn được tiếp tục giữ nguyên chức danh nghề nghiệp, mã số và hệ số lương hiện hưởng. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về trình độ và bồi dưỡng theo quy định, giáo viên sẽ được thực hiện việc bổ nhiệm lại chức danh và xếp lương tương ứng theo hệ thống chức danh quy định tại Thông tư.

Các trường hợp chưa đạt trình độ chuẩn nhưng không thuộc đối tượng phải nâng chuẩn theo lộ trình thì tiếp tục được giữ nguyên toàn bộ chế độ chức danh và tiền lương hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu, không phát sinh yêu cầu chuyển đổi bổ sung.

Đối với chức danh trợ giảng trong các cơ sở giáo dục đại học, Thông tư chia thành hai nhóm tình huống theo thời điểm và mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp.

Đối với những viên chức đã được bổ nhiệm chức danh trợ giảng trước ngày 31/3, nếu đáp ứng được chuẩn nghề nghiệp của chức danh giảng viên hạng III (mã số V.07.01.03), căn cứ vào vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học sẽ xem xét và thực hiện việc bổ nhiệm sang chức danh giảng viên theo quy định.

Trường hợp chưa đáp ứng được chuẩn nghề nghiệp của chức danh giảng viên thì tiếp tục giữ nguyên chức danh, mã số và hệ số lương hiện hưởng cho đến khi có hướng dẫn mới từ cơ quan có thẩm quyền.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/4.