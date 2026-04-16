Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ mới dùng cho Việt Nam

Một trong những điểm nổi bật của Thông tư là việc cập nhật Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) phiên bản 2020-2021, bảo đảm tính tương thích với các chuẩn đánh giá quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận văn bằng, chứng chỉ giữa Việt Nam và các quốc gia khác.

Cụ thể, Khung năng lực ngoại ngữ mới bổ sung mức Tiền bậc 1 (Pre-A1), nhằm mục đích đặc tả và đánh giá được người học ở trình độ sơ khai. Với xu thế học tiếng Anh sớm tại Việt Nam hiện nay, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng chương trình, sách giáo khoa dành cho lứa tuổi nhỏ, vốn đang phát triển rất mạnh mẽ nhưng thiếu thước đo chuẩn hóa.

Khung năng lực ngoại ngữ mới (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Trong phần đặc tả khung năng lực, mức Tiền bậc 1 được chi tiết hoá từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, gắn liền với các tình huống thực tế.

Ví dụ, ở kỹ năng nghe, mức tiền bậc 1 có thể hiểu các hướng dẫn ngắn gọn, đơn giản cho hành động như “dừng lại”, “đóng cửa”...

Với kỹ năng đọc, người sử dụng ngoại ngữ tiền bậc 1 có thể hiểu các biển báo đơn giản như “Bãi đậu xe”, “Nhà ga”, “Cấm hút thuốc”..., có thể tìm thông tin về địa điểm, thời gian, giá cả trên tờ rơi và thông báo…

Ở kỹ năng nói, người sử dụng tiền bậc 1 có thể tạo ra các cụm từ ngắn về bản thân, cung cấp thông tin cá nhân cơ bản như tên, tuổi, gia đình, quốc tịch…, đồng thời có thể diễn tả cảm giác của mình bằng những tính từ đơn giản kèm theo ngôn ngữ cơ thể như “hạnh phúc”, “mệt mỏi”...

Việc làm rõ và chi tiết hóa các mô tả năng lực ở từng kĩ năng nghe, nói, đọc, viết của từng bậc trình độ giúp giáo viên, người học và các cơ sở đào tạo dễ dàng áp dụng trong thực tiễn giảng dạy và đánh giá.

Một điểm mới đáng chú ý là Thông tư cho phép áp dụng khung năng lực do quốc gia sở tại ban hành đối với một số ngôn ngữ đặc thù như tiếng Trung Quốc (HSK), tiếng Nhật (JLPT), tiếng Hàn (TOPIK) nhằm bảo đảm phù hợp với đặc trưng ngôn ngữ và thông lệ quốc tế.

Khung năng lực ngoại ngữ mới dùng cho Việt Nam có hiệu lực từ ngày 31/5. Các chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá đang được triển khai theo khung năng lực cũ sẽ tiếp tục sử dụng cho đến hết ngày 31/12/2027.