Prep ra mắt khóa học Academic English for Teens

Tiếng Anh học thuật cấp 2: Không còn là học trước mà là chuẩn bị đúng lúc

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và hệ thống giáo dục liên tục đổi mới, tiếng Anh học thuật đã trở thành yêu cầu thiết yếu. Vì vậy, nhiều phụ huynh hiện nay cũng nhận ra rằng việc cho con tiếp cận IELTS ngay từ cấp 2 không phải là hình thức vượt cấp hay chạy theo thành tích, mà là một chiến lược đầu đúng lúc và dài hạn.

Nhu cầu trang bị tiếng Anh học thuật ngay từ bậc THCS ngày càng rõ rệt (Ảnh: Prep).

Giai đoạn trung học cơ sở là thời điểm để phát triển ngôn ngữ, bởi ở độ tuổi 11-15, học sinh có khả năng tiếp thu nhanh, khả năng ghi nhớ tốt. Việc làm quen sớm với 4 kỹ năng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm nghe, nói, đọc, viết, không chỉ giúp các em hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên mà còn xây dựng nền tảng tư duy học thuật.

Ngoài ra, khi được tiếp cận phương pháp học tiếng Anh học thuật phù hợp ngay từ đầu, học sinh sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức, duy trì hứng thú học tập và đạt tiến bộ nhanh hơn, từ đó sẵn sàng chinh phục các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Nhận thấy lợi ích rõ ràng của việc bắt đầu đúng thời điểm, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: đâu là môi trường học tập vừa đảm bảo chất lượng, vừa phù hợp với lứa tuổi con?

Chương trình Academic English for Teens ra mắt, định hướng học thuật từ sớm

Trước những băn khoăn của phụ huynh trong việc tìm một chương trình học thuật uy tín, phù hợp với lứa tuổi của con, PREP - Nền tảng học và luyện thi thông minh ra mắt khóa học Academic English for Teens - chương trình tiếng Anh học thuật được thiết kế riêng cho học sinh bậc trung học cơ sở.

Sau thời gian chạy thử nghiệm với nhiều phản hồi tích cực từ phụ huynh và học sinh, Academic English for Teens được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho những gia đình mong muốn con chuẩn bị tiền đề IELTS từ sớm nhưng vẫn đi theo một lộ trình phù hợp độ tuổi.

Khóa học Academic English for Teens ra mắt (Ảnh: Prep).

Điểm khác biệt của Academic English for Teens nằm ở khả năng cá nhân hóa lộ trình học dựa trên trình độ đầu vào, mục tiêu và quỹ thời gian của từng học sinh. Nội dung bao gồm bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp các khóa bổ trợ về từ vựng và ngữ pháp theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm tại PREP. Điều này giúp năng lực ngôn ngữ của các bạn phát triển toàn diện cũng như có thể đảm bảo đáp ứng được chương trình trên lớp.

Dù học online, học sinh không bị rơi vào tình trạng học một mình bởi luôn có sự đồng hành của trợ lý ảo Teacher Bee AI - gia sư 1-1 hỗ trợ giải thích bài và sửa lỗi mọi lúc. Ngoài ra, với tính năng Parent Dashboard cung cấp đầy đủ, chi tiết về tiến trình, kết quả từng bài kiểm tra và mức độ hoàn thành lộ trình giúp các bậc phụ huynh luôn chủ động đồng hành, hỗ trợ con đạt mục tiêu đề ra.

Hệ thống chấm điểm tự động cho kỹ năng viết và nói còn đưa ra phản hồi chi tiết, kịp thời, giúp học sinh cải thiện nhanh chóng. Bên cạnh đó, các em được sử dụng phòng luyện Speaking và Writing để thực hành không giới hạn, rèn phản xạ và kỹ năng diễn đạt trước khi làm bài thi thật.

Ở các gói học nâng cao, học sinh còn được kết nối trực tiếp với các chuyên viên chăm sóc học tập để nhận góp ý chuyên sâu hoặc tham gia workshop (thảo luận) trực tuyến, tạo môi trường học tập đa chiều và duy trì động lực.

Prep - Nền tảng học ngoại ngữ được vinh danh trong nhiều giải thưởng

Academic English for Teens là khóa tiếng Anh dành cho học sinh cấp 2 từ PREP - Nền tảng học và luyện thi thông minh. Với định hướng tập trung vào chất lượng đào tạo và ứng dụng AI trong hành trình học tập, PREP cho thấy cam kết rõ ràng trong việc mang đến sản phẩm học và luyện thi hiệu quả, môi trường học tập hiện đại tới học sinh. Cam kết này được thể hiện qua loạt giải thưởng uy tín trong lĩnh vực EdTech: Top 10 Sao Khuê 2025, giải NextGen Tech 30, đại diện Đông Nam Á vào chung kết Global EdTech Startup Awards, và giải bạc “Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2024”.

Với Academic English for Teens, PREP tiếp tục sứ mệnh mang đến chương trình tiếng Anh học thuật theo chuẩn quốc tế, cá nhân hóa theo năng lực từng học sinh, giúp các em tự tin chinh phục mục tiêu và sẵn sàng hội nhập. Tìm hiểu chương trình tại https://prepedu.com/vi/.