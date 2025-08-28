Phường Thanh Xuân tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026

Bà Vương Thị Vân Khánh - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân - cho biết, công tác giáo dục và đào tạo phường luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; sự chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, sáng tạo của Đảng ủy, HĐND và UBND phường; sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; sự quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; sự đồng hành, cộng đồng trách nhiệm của cha mẹ học sinh các nhà trường.

Sau khi sáp nhập, tại phường Thanh Xuân có 38 trường mầm non, tiểu học, THCS; trong đó có 20 trường công lập và 18 trường tư thục. Số lượng trường công lập của phường Thanh Xuân (mới) chiếm gần 50% tổng số trường của quận Thanh Xuân (cũ).

Năm học 2025-2026, UBND phường Thanh Xuân xây dựng Kế hoạch nhiệm vụ với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, xác định 12 chỉ tiêu cơ bản và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ, phường chỉ đạo các trường khuyến khích cán bộ, giáo viên học nâng cao trình độ đào tạo (thạc sĩ, tiến sĩ); tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo các chuyên đề trọng tâm của mỗi cấp học; quan tâm bồi dưỡng các chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giáo dục STEM/STEAM.

Trường THCS Thanh Xuân được UBND TP Hà Nội tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2024-2025.

Ông Đỗ Quang Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân - đề nghị các trường tiến hành rà soát, đánh giá một cách toàn diện những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2020-2025, song song thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế còn vướng mắc.

Các trường phát động, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua thiết thực, gắn với những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Thông qua các phong trào, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, cụ thể hóa nhiệm vụ năm học bằng kế hoạch hành động rõ ràng, có tiến độ, có trọng tâm và điểm nhấn cụ thể.

Nhấn mạnh đội ngũ cán bộ, giáo viên chính là yếu tố quyết định thành công, ông Đỗ Quang Dương đề nghị mỗi thầy cô cần chủ động tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, đồng thời sẵn sàng tiếp cận và áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến.

Ông chia sẻ, chỉ ít ngày nữa, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường sẽ bước vào năm học 2025-2026. Đây không chỉ là thời khắc khởi đầu một năm học mới, mà còn là dịp để mỗi thầy cô, mỗi em học sinh cùng tự nhắc nhở mình về trách nhiệm và niềm tự hào được góp phần vào sự nghiệp giáo dục của phường Thanh Xuân.

"Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được tổ chức theo hình thức đặc biệt, đó là truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục trong cả nước. Mỗi trường cần lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm từng cấp học, vừa trang trọng, vừa gần gũi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thực sự trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Đỗ Quang Dương nhấn mạnh.

Tập thể, cá nhân Trường THCS Thanh Xuân được khen thưởng có thành tích trong chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT Quốc gia và tú tài Anh quốc.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học 2024-2025 đã được khen thưởng. Trong đó, trường THCS Thanh Xuân được UBND TP Hà Nội tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2024-2025. Ngoài ra, tập thể, cá nhân trường THCS Thanh Xuân được khen thưởng có thành tích trong chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT Quốc gia và tú tài Anh quốc.