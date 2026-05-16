Nhiều giáo viên chưa nhận phụ cấp dạy trẻ khuyết tật: Khẩn trương rà soát

Cuối tháng 1, UBND xã Phước Năng (Đà Nẵng) nhận tờ trình của Trường Tiểu học và THCS Phước Năng về việc đề nghị giải quyết chế độ giáo viên dạy học sinh khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP (hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật).

Trong tờ trình của nhà trường gửi UBND xã, năm học 2023-2024 và 2024-2025, trường phân công giáo viên dạy học sinh khuyết tật học hòa nhập, tuy nhiên huyện Phước Sơn (cũ) không thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên.

Nhiều giáo viên ở Đà Nẵng chưa nhận được phụ cấp dạy trẻ khuyết tật theo quy định (Ảnh: Công Bính).

Bà Cao Thị Chơn Tâm, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Phước Năng, cho biết năm 2025 sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, giáo viên mới chỉ nhận chế độ phụ cấp ưu đãi của học kỳ II năm học 2024-2025. Hiện tại, nhà trường còn 13 giáo viên chưa nhận được phụ cấp năm học 2023-2024.

Ông Vũ Đình Cuối, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng, cho biết sau khi nhận được ý kiến của trường, xã đã gửi văn bản hỏi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để có cơ sở trả lời giáo viên.

Theo văn bản trả lời của Sở Tài chính, kinh phí từ năm học 2023-2024 chưa được chi trả, trách nhiệm thuộc UBND huyện Phước Sơn cũ, trong đó có trách nhiệm của nhà trường, do không tổng hợp báo cáo, đề xuất nhu cầu kinh phí.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp huyện không còn, toàn bộ kinh phí của cấp này đã chuyển về thành phố.

Sở Tài chính cho rằng đây là quyền lợi chính đáng và hợp pháp của giáo viên nên đề nghị nhà trường phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu UBND xã báo cáo đề xuất cụ thể gửi Sở để xem xét trình UBND thành phố bổ sung kinh phí thực hiện.

Đầu tháng 5, UBND xã Xuân Phú cũng gửi tờ trình đến Sở Tài chính đề nghị phân bổ kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật năm học 2023-2024 và 2024-2025, với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, cho biết ngày 15/5, Sở Tài chính đã thành lập đoàn kiểm tra và xác nhận giáo viên ở xã chưa được nhận.

Lãnh đạo UBND xã Phước Năng, Phước Chánh, Xuân Phú… cho biết đang thống kê số lượng giáo viên chưa nhận được phụ cấp theo Nghị định 28 ở một số năm học trước để báo cáo thành phố. Tại 3 xã này có nhiều giáo viên chưa nhận được phụ cấp theo quy định.

Sau khi có phản ảnh từ các địa phương, ngày 14/5, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ký văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp hồ sơ, kinh phí để giải quyết chế độ đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tật chưa được chi trả theo quy định.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, tổng hợp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ đối với giáo viên dạy học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; tổng hợp, tham mưu UBND thành phố phương án giải quyết trước ngày 24/5.