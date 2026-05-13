Vụ tố “ăn chặn” suất ăn trẻ mầm non: Kiến nghị kiểm điểm hiệu trưởng

Ngày 13/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã có báo cáo và kiến nghị UBND xã Bờ Ngoong tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 (xã Bờ Ngoong, Gia Lai) do để xảy ra nhiều khuyết điểm trong công tác tổ chức bán trú.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, trước đó, ngày 11/11/2025, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga (trú tại xã Bờ Ngoong) gửi đơn tố cáo lãnh đạo Trường Mầm non 19/5 có hành vi “ăn chặn” suất ăn của học sinh. Bà Nga còn phản ánh nhà trường không công khai thực đơn trong tuần từ ngày 10/11/2025 đến 14/11/2025.

Bữa ăn bán trú của học sinh tại Trường Mầm non 19/5 (Ảnh: Chí Anh).

Qua kiểm tra, tổ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai xác định phản ánh về việc “ăn chặn” suất ăn là không có cơ sở, do phụ huynh không cung cấp được bằng chứng cho thấy nhà trường cung cấp thiếu thực phẩm trong ngày 11/11/2025.

Tuy nhiên, tổ công tác xác định khối lượng cá diêu hồng thực tế dùng để chế biến bữa ăn ngày 11/11/2025 không đủ so với khẩu phần tính toán ban đầu. Nguyên nhân là vào 7h30 cùng ngày, nhà trường chốt có 116 học sinh đăng ký ăn trưa bán trú. Sau đó, khoảng 8h, có thêm 5 học sinh đến lớp muộn nên suất ăn được chia theo tổng số học sinh thực tế có mặt bị thiếu.

Trên phiếu giao nhận thực phẩm tươi sống ngày 11/11/2025 cho thấy số lượng thực phẩm nhà trường đã nhận từ cơ sở cung cấp thực phẩm gồm: 2,6kg thịt, 1,5kg tôm, 2,4kg cà chua, 6,7kg rau cải thảo và 11,5kg cá diêu hồng.

Trường Mầm non 19/5, xã Bờ Ngoong (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng xác định việc thu, chi kinh phí phục vụ công tác bán trú tại Trường Mầm non 19/5 không được đưa vào sổ kế toán của nhà trường.

Trách nhiệm đối với các khuyết điểm này thuộc về hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và nhân viên kế toán kiêm nhiệm của nhà trường. Đối với phản ánh nhà trường không công khai thực đơn trong tuần, tổ công tác xác định nội dung này là đúng. Trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng nhà trường.

Từ kết quả xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND xã Bờ Ngoong tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5. Đồng thời, nhà trường tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong tập thể để chấm dứt các sai sót trong thời gian tới.

Như Dân trí thông tin, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non 19/5, xã Bờ Ngoong phản ánh chất lượng bữa ăn bán trú không tương xứng với số tiền đóng góp.

Sau khi nghe con em phản ánh bị đói khi về nhà, ngày 11/11/2025, bà Nga (Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Mầm non 19/5) cùng 4 phụ huynh khác đã bất ngờ kiểm tra bếp ăn của nhà trường.

Theo phản ánh của bà Nga, danh sách thực phẩm thể hiện có 2,5kg thịt heo nhưng thực tế chỉ khoảng 1,5kg, tôm kê khai 1,5kg nhưng thực tế khoảng 1kg. Ngoài ra, một số thực phẩm và gạo bị cho là chưa đảm bảo chất lượng. Các phụ huynh ước tính tổng giá trị bữa ăn thực tế khoảng 1,8 triệu đồng, thấp hơn khoảng 500.000 đồng/ngày so với số tiền phụ huynh đóng góp.