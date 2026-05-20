Một trường học ở TPHCM tuyển sinh lớp 6 theo hình thức "lạ"

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng, TPHCM), năm học 2026-2027 sẽ tuyển 350 chỉ tiêu lớp 6, gồm 3 lớp chương trình tích hợp Đề án 5695, 7 lớp chương trình tiếng Anh tăng cường.

Đây là trường thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn TPHCM.

Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn tiếng Việt và toán của lớp 3, lớp 4 và lớp 5.

Ngoài xét điểm 3 năm tiểu học, Trường THCS Nguyễn Văn Tố còn có áp dụng các tiêu chí tuyển sinh, ưu tiên xét tuyển khác trong tuyển sinh.

Theo lãnh đạo nhà trường, tổng điểm được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và xét theo chỉ tiêu tuyển sinh.

Nếu tổng điểm bằng nhau sẽ xét ưu tiên học sinh có năng lực vượt trội về ngoại ngữ, thể dục thể thao, văn nghệ, tin học, công tác Đội, khen thưởng cá nhân (các cuộc thi, hội thi phải do Bộ GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức); học sinh đã học chương trình tích hợp theo Đề án 5695 ở cấp tiểu học và tiếp tục theo học chương trình này.

Trường ưu tiên xét tuyển 6 nhóm đối tượng, gồm học sinh cư trú hoặc học tập tại phường Diên Hồng, con em công nhân viên chức công tác trên địa bàn, học sinh khu vực giáp ranh, học sinh có thành tích nổi bật và các trường hợp đặc thù theo quy định của địa phương, nhà trường.

Các trường hợp không thuộc diện ưu tiên được xem xét sau cùng, dựa trên chỉ tiêu còn lại của trường và quyết định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp.

Nhà trường yêu cầu, học sinh tham gia xét tuyển phải đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc” cuối năm lớp 5 và có ít nhất 3 năm cấp tiểu học đạt danh hiệu này.

Đối với chương trình tiếng Anh tăng cường và chương trình tích hợp theo Đề án 5695, học sinh cần đáp ứng thêm yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.

Nhà trường khuyến khích hoặc yêu cầu có các chứng chỉ quốc tế như PET, KET, Flyers, TOEFL Primary hoặc Pearson PEIC (PTE Young Learners) cấp độ Quickmarch... theo quy định, tùy từng chương trình đã học ở cấp tiểu học.

Theo quy định, học sinh thuộc diện chính sách sẽ được cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển.

Cụ thể, mức cộng 1 điểm áp dụng đối với con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Mức cộng 0,5 điểm áp dụng đối với con Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; con thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

Ngoài ra, học sinh có chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh hoặc tin học được hưởng điểm khuyến khích. Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc” cuối năm học các lớp ở bậc tiểu học cũng được tính điểm danh hiệu trong quá trình xét tuyển.

Như vậy, đây là trường THCS duy nhất ở TPHCM xét tuyển lớp 6 theo cách "không đụng hàng" khi sử dụng tổng điểm định kỳ cuối năm của 3 năm học lớp 3, lớp 4 và lớp 5 cùng các tiêu chí tuyển sinh, ưu tiên khác biệt.

Còn lại hầu hết các trường THCS ở TPHCM xét tuyển kế hoạch tuyển sinh đầu cấp theo quy định của địa phương; hoặc chỉ xét tuyển kết quả học tập ở lớp 5 và 5 trường thực hiện khảo sát năng lực.