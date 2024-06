Phụ huynh vượt hàng trăm km từ bản làng xuống phố động viên sĩ tử

Ngày 27/6, gần 37.000 thí sinh tại Nghệ An đã bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Theo ghi nhận tại các điểm thi Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 1 và số 2 Nghệ An, nhiều phụ huynh đến sớm để dặn dò, động viên trước khi con em bước vào phòng thi.

Khi các sĩ tử đã vào phòng thi, nhiều phụ huynh ngồi đợi trước các điểm thi với tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

Tại khu vực trước cổng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 1 Nghệ An, hầu hết là phụ huynh từ các bản làng xa xôi như Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương.

Nhiều phụ huynh đã quyết định vượt chặng đường hàng trăm km xuống phố động viên con, cháu mình. Đối với họ, những sĩ tử này là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà của cả bản làng.

Bà Vi Thị Tơm (65 tuổi, trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) lần đầu rời bản làng xuống phố để động viên cháu nội là em Lương Văn Điền. Với bà Tơm, cháu Điền là niềm tự hào của cả gia đình.

Suốt 3 năm qua, Điền xa nhà học tập tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT số 1 Nghệ An.

"Điền là cháu nội của tôi, một học sinh giỏi, luôn được bạn bè và thầy cô yêu quý. Mấy hôm nay, bố mẹ bận đi rẫy nên tôi quyết định xuống phố để động viên cháu, mong cho cháu làm bài thật tốt để được vào đại học", bà Tơm chia sẻ.

Được biết, bà Tơm rời bản làng từ sáng sớm hôm qua (26/6), và mất hơn 4 giờ di chuyển bằng xe khách để đến thành phố Vinh. "Cháu mơ ước vào Học viện Lục Quân. Tôi mong rằng cháu mình làm bài tốt để đạt được ước mơ của mình", bà Tơm chia sẻ thêm.

Từ xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, chị Thái Thị Nhung vượt qua gần 200km xuống phố để động viên con gái là em Hoàng Thị Hồng Sương trong những ngày thi quan trọng này.

"Con phải xa nhà để đi học 3 năm THPT đã thiếu thốn sự quan tâm của gia đình. Cũng may nhờ có thầy cô quan tâm nên cháu học khá tốt. Đây là kỳ thi quan trọng nên cháu rất cần mình ở bên cạnh để động viên. Tôi xuống đây từ chiều hôm qua (26/6), hai mẹ con đã nói chuyện với nhau nhiều. Hi vọng rằng con gái sẽ làm bài tốt trong những ngày diễn ra kỳ thi quan trọng trong đời", chị Nhung chia sẻ.

Tại thành phố Vinh trong ngày đầu diễn ra kỳ thi, thời tiết lúc nắng, lúc mưa nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng trước cổng trường để chờ đợi các sĩ tử, ánh mắt luôn hướng vào phía trong điểm thi.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, kết thúc môn thi thứ nhất (ngữ văn) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 36,476 thí sinh dự thi, 51 em vắng thi không lý do; không có thí sinh vi phạm quy chế thi; không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.