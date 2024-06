Phụ huynh nghỉ làm, dậy từ 3h sáng đưa con đi thi tốt nghiệp THPT 2024

Sáng 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào môn thi đầu tiên tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT TPHCM, năm nay tại TPHCM có hơn 90.000 thí sinh dự thi gồm thí sinh THPT, GDTX, thí sinh tự do dự thi tại 162 điểm thi (Ảnh: Hải Long).

Phụ huynh ở TPHCM ôm hôn cổ vũ con trước giờ thi môn ngữ văn (Video: Cao Bách).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1), nhiều phụ huynh đưa con em của mình đến điểm thi từ rất sớm (Ảnh: Nam Anh).

Trước khi môn thi đầu tiên bắt đầu, nhiều phụ huynh đã lo lắng và động viên, mong rằng con mình sẽ đạt kết quả tốt (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Chị Cầm Bào, mẹ của thí sinh Trần Gia Ngọc, ôm theo chú cún cưng của con gái tới cổng trường để tiễn con vào phòng thi, cho biết hai mẹ con thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và soát lại nhiều lần tránh thiếu sót.

"Mấy hôm nay con ôn thi nhiều, có chút lo lắng, tuy nhiên cũng tự tin về kiến thức mình đã ôn tập nên tôi cũng đỡ lo", chị Bào cho hay (Ảnh: Hải Long).

Bên trong sân trường, nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi (Ảnh: Nam Anh).

Một số thí sinh tranh thủ ăn sáng trước giờ thi (Ảnh: Hải Long).

Tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3), nhiều thí sinh tỏ ra thoải mái trước giờ vào phòng thi (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Các thí sinh không được phép mang các đồ dùng, vật dụng ngoài quy định vào phòng thi, balo, đồ dùng không cần thiết sẽ được gửi lại tại phòng đồ dùng (Ảnh: Nam Anh).

"Em đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi quan trọng này, tuy nhiên trước giờ thi, em vẫn có chút lo lắng", Nguyễn Uyên Phương (học sinh trường Trưng Vương) nói.

Điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có 519 thí sinh, bố trí tại 25 phòng thi (Ảnh: Nam Anh).

Nhiều thí sinh tỏ ra lo lắng, hồi hộp trước giờ phát đề thi (Ảnh: Nam Anh).

Bên ngoài phòng thi, nhiều phụ huynh với vẻ mặt lo lắng đứng đợi con (Ảnh: Nam Anh).

Bà Đỗ Thị Xuân Thủy (TP Thủ Đức) cho biết đã dậy từ 3h để chuẩn bị cho con đi thi, một phần vì lo lắng khó ngủ, một phần dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng, đồ dùng cho con.

"Con vào phòng thi rồi nhưng vẫn muốn chờ ở ngoài để đón con, chờ xem kết quả thi của con thế nào mới yên tâm", bà Thủy nói (Ảnh: Hải Long).

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thắm (48 tuổi) xin nghỉ việc 2 hôm để đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

"Có những đêm con thức đến 3h để ôn thi, vợ chồng tôi cũng thức theo để đồng hành và động viên con. Đây là kỳ thi quan trọng nên tôi đã dặn dò con rất kỹ, phải bình tĩnh và tin vào bản thân mình", chị Thắm nói (Ảnh: Nam Anh).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký, tăng hơn 45.000 so với năm 2023. Trong đó, thí sinh tự do có 46.978, chiếm 4,38%. Toàn quốc bố trí 2.323 điểm thi, tăng 51 điểm so với năm ngoái (Ảnh: Hải Long).