5 thay đổi lớn trong tuyển sinh đại học 2026, thí sinh cần nắm rõ

So với những năm trước, quy chế tuyển sinh đại học 2026 mới siết chặt hơn ở đầu vào, chuẩn hóa các phương thức xét tuyển và hạn chế tình trạng đăng ký tràn lan. Điều này đồng nghĩa thí sinh cần nắm chắc quy định ngay từ đầu để tránh sai sót.

Phải đạt tối thiểu 15 điểm mới được đăng ký xét tuyển đại học

Từ năm 2026, thí sinh bắt buộc phải đạt tối thiểu 15 điểm theo tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Đây là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào áp dụng chung. Với một số lĩnh vực đặc thù, mức yêu cầu cao hơn. Chẳng hạn, ngành Sư phạm và Luật yêu cầu học lực lớp 12 đạt loại giỏi và tổng điểm từ 18 trở lên, khối ngành Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu từ 20 điểm…

Thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Năm nay, thí sinh không được thoải mái đăng ký nguyện vọng mà chỉ có tối đa 15 nguyện vọng. Giới hạn này buộc thí sinh phải cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn ngành, trường. Việc đăng ký dàn trải để “tăng cơ hội” sẽ không còn hiệu quả, thay vào đó là chiến lược chọn lọc dựa trên năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Xét học bạ phải có môn toán hoặc văn

Quy chế mới cũng siết điều kiện xét tuyển học bạ. Thí sinh phải sử dụng kết quả học tập của cả 6 học kỳ bậc THPT.

Đáng chú ý, tổ hợp xét tuyển bắt buộc phải có toán hoặc ngữ văn, với trọng số tối thiểu chiếm 1/3 tổng điểm. Trong trường hợp không học đủ 1 môn do thay đổi lựa chọn môn học, thí sinh có thể dùng môn gần lĩnh vực để thay thế theo hướng dẫn.

Chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm cho chứng chỉ IELTS

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS tiếp tục được sử dụng trong xét tuyển nhưng không còn lợi thế quá lớn.

Theo quy định mới, IELTS chỉ được tính là điểm khuyến khích với mức cộng tối đa 1,5 điểm trên thang 30. Thí sinh cần nắm rõ mức điểm cộng của từng trường để tính toán lợi thế trong xét tuyển.

Thí sinh đăng ký sư phạm phải đặt nguyện vọng từ 1 đến 5

Với nhóm ngành đào tạo giáo viên, quy chế đưa ra yêu cầu riêng về thứ tự nguyện vọng. Thí sinh chỉ được đăng ký ngành sư phạm trong 5 nguyện vọng đầu.

Nếu đặt từ nguyện vọng thứ 6 trở đi, hệ thống sẽ không ghi nhận kết quả trúng tuyển. Quy định này nhằm đảm bảo thí sinh có định hướng rõ ràng, tránh coi sư phạm là lựa chọn “dự phòng”.

Bên cạnh đó, điều kiện đầu vào của ngành này vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt với các phương thức không sử dụng hoàn toàn điểm thi tốt nghiệp.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh 2026 hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đầu vào, đảm bảo công bằng giữa các phương thức xét tuyển và giảm tình trạng đăng ký thiếu định hướng. Thí sinh cần cập nhật sớm để xây dựng kế hoạch xét tuyển phù hợp, tránh bị động trong kỳ tuyển sinh tới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra vào ngày 11-12/6 tới đây. Dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ công bố điểm thi vào ngày 1/7. Từ ngày 2/7 đến hết ngày 14/7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống xét tuyển chung.