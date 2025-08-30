Peace School chính thức trở thành Trung tâm Cambridge Early Years

Khai giảng luôn là khoảnh khắc thiêng liêng, mang theo niềm háo hức và biết bao mong chờ cho một năm học mới. Với thầy và trò Trường Mầm non Peace School, Lễ Khai giảng năm học 2025–2026 năm nay càng trở nên đặc biệt, khi niềm vui đón chào năm học mới được nhân lên bằng một tin vui lớn: nhà trường chính thức được Tổ chức Giáo dục Quốc tế Cambridge (Cambridge International) công nhận là Trung tâm Cambridge Early Years (CEYC).

Danh hiệu này không chỉ đơn thuần là sự ghi nhận, mà là minh chứng cho hành trình 10 năm bền bỉ gìn giữ và vun đắp những giá trị thật. Dấu mốc quan trọng ấy mở ra một chặng đường mới, khẳng định nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và cam kết xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn – nơi mỗi đứa trẻ được nuôi dưỡng trong yêu thương để trưởng thành tự tin, vững vàng và sẵn sàng bước vào thế kỷ 21.

Hành trình 10 năm chuyển mình: Thấu hiểu để kiến tạo giá trị thật

Mô hình song ngữ toàn thời gian, các bé được sống trong môi trường có tiếng Anh hiện diện mỗi ngày, mang đến sự gần gũi và hứng khởi trong từng giờ học (Ảnh: Nhà trường).

Peace School được thành lập từ năm 2014 với định hướng trở thành trường học truyền cảm hứng về môi trường giáo dục an toàn, yêu thương, tôn trọng và sáng tạo… Hơn một thập kỷ phát triển, nhà trường luôn nỗ lực kiến tạo một môi trường học tập nơi học sinh được nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, phát triển khả năng học tập suốt đời và hình thành những giá trị sống lành mạnh.

Không chạy theo những thay đổi bên ngoài, Peace School chọn cách chuyển mình từ bên trong, bắt đầu từ những câu hỏi căn bản: “Giáo viên cần học tập để trở thành giáo viên như thế nào?”; “Học sinh cần môi trường học tập ra sao?”; “Phụ huynh mong đợi gì từ một môi trường giáo dục đáng tin cậy?”… Chính những câu hỏi ấy đã dẫn nhà trường đến hành trình chuẩn hóa chất lượng một cách nghiêm túc, bài bản và đầy trách nhiệm.

Bà Nguyễn Như Mai, Nhà sáng lập – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Peace School, chia sẻ: “Trở thành Cambridge Early Years Centre không phải là đích đến, mà là một chặng dừng để nhìn lại hành trình trưởng thành, khi mỗi điều mình làm đều gắn với giá trị thật. Chúng tôi tin rằng giáo dục không phải là cuộc đua ngắn hạn, mà là một cam kết lâu dài với người học và với chính mình”.

Trung tâm Cambridge Early Years (Cambridge Early Years Centre - CEYC) là danh hiệu được Tổ chức Giáo dục Quốc tế Cambridge (Cambridge International) công nhận cho các trường mầm non đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để triển khai chương trình giáo dục Cambridge Early Years.

Để chuẩn bị cho điểm nhấn quan trọng này, ngay từ năm học 2024–2025, Peace School đã thực hiện một bước chuyển trọng tâm trong định hướng giáo dục: từ chương trình học theo chủ đề truyền thống sang mô hình học tập theo chuẩn đầu ra (learning outcomes), căn cứ vào khung bản quyền Cambridge Early Years kết hợp với các định hướng phát triển năng lực từ Common Core Standards (Hoa Kỳ).

Hòa mình vào thiên nhiên, cô trò Peace School say mê học tập với triết lý giáo dục Reggio Emilia, khơi gợi sự sáng tạo trong không gian tràn đầy cảm hứng (Ảnh: Nhà trường).

Mục tiêu không chỉ là chuẩn hóa nội dung, mà quan trọng hơn, là thay đổi cách tiếp cận: từ dạy để biết sang dạy để hiểu; từ ghi nhớ sang áp dụng; từ giáo viên trung tâm sang học sinh làm chủ quá trình học tập.

Sự chuyển đổi này mang theo yêu cầu nâng cấp toàn diện năng lực đội ngũ. Giáo viên không còn là người truyền đạt, mà là người thiết kế trải nghiệm, quan sát hành trình cá nhân của học sinh, đưa ra phản hồi có giá trị và tạo dựng môi trường học tích cực mỗi ngày. Cùng với đó, không gian học tập được tái thiết kế theo định hướng Reggio Emilia – mở, linh hoạt, khơi gợi khám phá và mang đậm yếu tố thiên nhiên.

“Xây dựng một hệ thống đạt chuẩn quốc tế không bắt đầu từ chương trình, mà từ nhận thức nghề nghiệp của mỗi người thầy. Khi giáo viên thay đổi cách nhìn về trẻ, học sinh sẽ thay đổi cách nhìn về học tập. CEYC là kết quả tự nhiên cho một quá trình làm việc đầy nội lực của cả tập Peace School”, Nhà giáo Lã Thị Khánh Hòa, Hiệu trưởng Peace School chia sẻ.

Một chương trình học mang tính hệ thống, chuẩn mực và nhân văn

Từ năm học 2025–2026, Peace School chính thức triển khai chương trình học bản quyền Cambridge Early Years. Chương trình này được thiết kế chuyên biệt cho lứa tuổi mầm non, tập trung vào sáu lĩnh vực phát triển trọng tâm: Communication, Language and Literacy (Giao tiếp, ngôn ngữ và đọc viết), Personal, Social and Emotional Development (Phát triển cá nhân, xã hội và cảm xúc), Physical Development (Phát triển thể chất), Mathematics (Toán học nền tảng), Understanding the World (Khám phá và hiểu biết về thế giới xung quanh) và Creative Expression (Biểu đạt sáng tạo).

Tại Peace School, các chương trình bổ trợ và câu lạc bộ năng khiếu được tổ chức bài bản, bởi đội ngũ giáo viên chuyên trách, giúp trẻ phát triển năng lực cá nhân, kỹ năng xã hội và thể chất bền vững (Ảnh: Nhà trường).

Các lĩnh vực này được tích hợp mạch lạc vào các hoạt động chơi – học – khám phá hàng ngày, giúp trẻ phát triển toàn diện trong môi trường học tập hiện đại, nhân văn và truyền cảm hứng.

Điều đặc biệt của Cambridge Early Years là chương trình cho phép mỗi em tiến bộ theo nhịp độ riêng, được ghi nhận bằng tiến trình phát triển thực tế với tư duy: Mỗi học sinh là một cá nhân duy nhất còn vai trò của người lớn là tạo điều kiện và đồng hành đúng cách.

Với mô hình song ngữ toàn thời gian, học sinh được hoạt động trong môi trường có tiếng Anh hiện diện mỗi ngày. Giáo viên tiếng Anh không chỉ tham gia vào các tiết học theo chương trình Cambridge mà đồng hành trong cả các hoạt động thường nhật, từ bữa ăn, giờ chơi đến hoạt động bổ trợ. Vì thế, ngôn ngữ thứ hai này đã dần trở thành một phần tự nhiên trong tư duy, phản xạ và giao tiếp của trẻ, thay vì chỉ là một kỹ năng học thuật.

Bên cạnh chương trình học chính khóa, Peace School còn tiên phong triển khai đồng bộ các chương trình bổ trợ độc quyền, nhằm bồi đắp những năng lực sống còn cho thế hệ tương lai.

Có thể kể đến các chương trình: Giáo dục cảm xúc – xã hội (Peace School SEL), Kỹ năng sống (Peace School LifeSkill), Chương trình thể chất chuyên biệt (StepUp) và hệ thống Câu lạc bộ năng khiếu sau giờ học. Những chương trình này giúp học sinh không chỉ phát triển về mặt trí tuệ, thể chất mà còn rèn luyện kỹ năng ứng xử, nuôi dưỡng sự sáng tạo và hình thành những phẩm chất cần thiết của một công dân toàn cầu tự tin, bản lĩnh.

Cùng với đó, sự tin tưởng và đồng hành của các gia đình là yếu tố không thể thiếu làm nên thành công của Peace School.

Hoạt động thể chất ngoài trời giúp học sinh rèn luyện sự khéo léo, phát triển thể chất, một trong sáu lĩnh vực trọng tâm của chương trình Cambridge Early Years (Ảnh: Nhà trường).

Chị Hoài Thu, phụ huynh bé Nguyễn Sam lớp Pony, bộc bạch: “Nhìn lại 10 năm gắn bó với Peace School qua bước chân của ba con, tôi thấy nơi đây giống như một ngôi nhà thứ hai của gia đình mình. Điều làm tôi trân quý không chỉ là kiến thức, kỹ năng các con có được qua những bài học, mà là cách Nhà trường nỗ lực thay đổi qua mỗi năm học, kiên nhẫn lắng nghe, tận tâm chăm sóc và giữ trọn sự chân thành trong mọi việc. Chính trong môi trường này các con tôi đã lớn lên bình yên, được là chính mình và học được cách sống hạnh phúc, tự tin là chính mình để bước ra thế giới…”

Việc trở thành Trung tâm Cambridge Early Years là sự xác nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, những đổi mới có chiều sâu và những cam kết được giữ vững suốt một hành trình dài.

Peace School sẽ tiếp tục làm việc bằng tinh thần nghiêm túc, hướng đến chất lượng thật và giữ trọn sự tử tế trong từng lớp học nhỏ, để mỗi học sinh được bắt đầu hành trình sống và học một cách trọn vẹn nhất.