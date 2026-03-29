Nữ sinh lớp 7 nhập viện sau khi bị bạn cùng trường đánh tới tấp

Ngày 29/3, ông Nguyễn Xuân Đăng, Hiệu trưởng Trường THCS 19/8 (xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận việc 2 nữ sinh của trường đã đánh nhau, khiến một em bị thương, phải nhập viện điều trị.

Theo ông Đăng, vụ việc xảy ra vào sáng 26/3, em E.T.K.L. (lớp 7) và em H. (lớp 8) do có mâu thuẫn trước đó trên mạng xã hội, đã lao vào đánh nhau ngoài khuôn viên trường học.

Hai nữ sinh đánh nhau trong tiếng reo hò của bạn bè (Ảnh: Cắt từ clip).

Vụ việc khiến em L. bị thương, được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế Cư Kuin cấp cứu, điều trị. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã mời phụ huynh của hai nữ sinh đến làm việc.

"Bước đầu, phụ huynh của em H. nhận trách nhiệm chi trả viện phí cho nữ sinh bị đánh. Riêng gia đình em L. cho biết sẽ trình báo công an. Nhà trường đã thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh và chờ kết quả từ công an để xử lý vụ việc theo quy định", ông Đăng thông tin.

Hiệu trưởng Trường THCS 19/8 cho biết thêm, nhà trường quán triệt không cho học sinh mang điện thoại đến trường, tuy nhiên, khi ở nhà, các em vẫn sử dụng điện thoại và nảy sinh xích mích với nhau từ những mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội.

Nữ sinh lớp 7 phải nhập viện cấp cứu (Ảnh: H.E.).

Trao đổi với phóng viên, bà E. (mẹ của L.) cho biết con gái bà đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương vùng tay, ngực, cổ, mặt và bị bầm mắt trái. "Xem clip con bị đánh tôi thực sự bức xúc và đau lòng. Con bé bị đánh tới tấp trong tiếng hò reo, cổ vũ của bạn bè. Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm đối với tình trạng bạo lực học đường", bà nói.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip hai nữ sinh túm tóc, đánh và vật nhau xuống đường, xung quanh là tiếng reo hò của bạn bè đồng trang lứa. Nhiều học sinh đứng bên ngoài quay lại cảnh này và bày tỏ thái độ hào hứng trước sự việc mà không vào can ngăn.