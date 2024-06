Trong ngày đầu diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Nghệ An đã có nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra đối với thí sinh và cả người thân. Đáng chú ý, trong buổi thi môn toán chiều 27/6, một nữ thí sinh ở điểm thi Trường THPT Nghi Lộc 2 được bố chở đến điểm thi không may gặp tai nạn giao thông khiến lỡ thời gian tham gia thi.

Trước giờ thi, thí sinh Nguyễn Thị Đông (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nghi Lộc 2) được bố chở đến điểm thi. Khi đang lưu thông trên đường N5, em bị tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn đã khiến cho em Đông và bố của em bị thương và phải vào Bệnh viện 115 Nghệ An để cấp cứu. Tại bệnh viện, em Đông được xác định bị xây xát nhiều chỗ trên cơ thể; riêng bố em Đông bị gãy chân, xây xước phần đầu. Hiện em Đông và bố được cấp cứu, chữa trị tại bệnh viện 115 Nghệ An.

Do đó, trong buổi thi Toán chiều 27/6, em Đông đã không thể đến được điểm thi.

Ngay sau vụ việc xảy ra, UBND huyện Nghi Lộc, Trường THPT Nghi Lộc 2, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã cử cán bộ, lực lượng công an vào Bệnh viện 115 nắm bắt tình hình, xử lý vụ tai nạn. Cùng với đó, Ban chỉ đạo thi huyện Nghi Lộc, các tổ chức đoàn thể khác cũng đã đến bệnh viện để động viên, thăm hỏi sức khỏe của hai bố con thí sinh Đông.

Phía Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ hướng dẫn cho Trường THPT Nghi Lộc 2 làm hồ sơ thủ tục để xét đặc cách tốt nghiệp cho em Đông. "Đây là sự việc đáng tiếc, xảy ra ngoài trường thi, tuy nhiên ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tạo mọi điều kiện tối đa cho thí sinh tiếp tục dự thi hoặc xét đặc cách tốt nghiệp", vị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chia sẻ.

Theo Ban giám hiệu Trường THPT Nghi Lộc 2, em Nguyễn Thị Đông là học sinh có năng lực và học lớp chọn của trường. Với sức khỏe hiện tại, thí sinh này không thể dự thi.

"Nhà trường sẽ hoàn thiện hồ sơ xin đặc cách cho em Đông để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh", một cán bộ Trường THPT Nghi Lộc 2 cho biết.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường THPT Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An), thí sinh Lê Thị Thùy Trang, học sinh lớp 12C3, Trường THPT Con Cuông bị tai nạn trước kỳ thi đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An.

Để hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi, đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi năm 2024 huyện Con Cuông đã liên hệ và phối hợp cùng các đơn vị chức năng hỗ trợ đưa đón thí sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi đưa Thùy Trang vào phòng thi, Bí thư Huyện Đoàn Con Cuông Lữ Thị Băng Châu cùng các cán bộ chiến sĩ công an và cán bộ điểm thi đã đến thăm hỏi, động viên Trang cố gắng hoàn thành tốt bài thi của mình.

Em Trần Thị Linh Chi bị tai nạn gãy chân trước ngày thi được các tình nguyện viên Huyện Đoàn Đô Lương (Nghệ An) hỗ trợ đưa vào tận phòng thi làm bài.

Một thí sinh khác là em Nguyễn Hải Duy, Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị tai nạn phải khâu 7 mũi ở cổ chân được lực lượng thanh niên tình nguyện đến tận nhà hỗ trợ.

Chiều 27/6, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, kết thúc môn thi thứ hai (môn Toán), kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 36.551 thí sinh dự thi; số thí sinh vắng thi không lý do: 53 em; không có thi sinh vi phạm quy chế thi. Tại các điểm thi không có các sự cố bất thường xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.