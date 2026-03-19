Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng ở 248 trường nội trú biên giới

Phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho các trường nội trú biên giới

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, quyết định đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 biên giới đất liền là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Đảng, Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức khởi công xây dựng 108 trường phổ thông thường trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 108 xã biên giới. Các trường này đã được xây dựng theo đúng kế hoạch đề ra, trong đó đã có trường hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại điểm cầu Lạng Sơn trong lễ khởi công 121 trường nội trú biên giới sáng 19/3 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Lễ khởi công động thổ, đồng loạt xây dựng 121 trường còn lại trong sáng ngày 19/3 thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự quyết liệt vào cuộc của các cấp, các ngành để nhanh chóng hiện thực hóa chủ trương của Đảng trong việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới.

Để các công trình này hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, kịp thời phục vụ cho năm học mới 2027-2028, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương cần quyết liệt vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ này.

Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu cần thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện để việc triển khai xây dựng diễn ra nhanh nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất, tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn giám sát cần thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, coi đây không chỉ là một dự án xây dựng thông thường mà là nơi gửi gắm niềm tin, ước mơ của đồng bào biên giới.

Đặc biệt, các đơn vị phải đảm bảo chất lượng cao nhất cho công trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động kỹ thuật, mỹ thuật, xứng đáng là ngôi trường kiểu mẫu vùng biên và xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, giáo viên và học sinh.

Tổng Bí thư nhắn nhủ bà con biên giới tiếp tục đồng hành, ủng hộ, chia sẻ để công trình được triển khai một cách suôn sẻ và thành công. “Đây là môi trường của con em mình, là của bà con mình nên phải cùng nhau giữ gìn, vun đắp xây dựng”, Tổng Bí thư nhắn nhủ.

Phải đủ trường cho trẻ em, học sinh từ mẫu giáo đến hết lớp 12

Tổng Bí thư yêu cầu ngành Giáo dục phải xây dựng trường học gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục toàn diện - nơi học sinh không chỉ được học chữ, mà còn được rèn luyện nhân cách, lý tưởng, lòng yêu nước và ý thức kỷ luật.

Trong đó, trường nội trú biên giới không chỉ là nơi dạy học mà phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp cho các em, bảo đảm tốt nhất các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cuộc sống và đi lại để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình vào học tại các trường này.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận hoa từ các em học sinh người Dao tại Đồng Đăng, Lạng Sơn (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tổng Bí thư chỉ đạo, công việc tiếp theo sau khi đã hoàn thành 248 trường ở biên giới là sẽ tiếp tục hoàn thành các trường ở xã biên giới ven biển, các xã hải đảo, đặc khu, các xã vùng khó khăn, mục tiêu là để tất cả trẻ em, học sinh đều được đến trường.

Công thức chung được Tổng Bí thư nêu ra là: Các địa phương chịu trách nhiệm về mặt bằng và tổ chức thi công xây dựng trường lớp; Bộ Tài chính cấp kinh phí, đồng thời huy động và quản lý các nguồn lực khác của xã hội để xây dựng trường.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về thiết kế các trường sao cho đủ chỗ học tập theo quy chuẩn an toàn, đồng nhất và đồng bộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm bảo đảm đủ thầy giáo, cô giáo và chương trình học tập cho các cháu từ mầm non, mẫu giáo cho đến hết lớp 12.

Phối cảnh 3D Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Hồng, Hà Tĩnh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Tĩnh).

Mỗi ngôi trường nội trú sẽ là một cột mốc mềm nơi biên cương Tổ quốc

Tổng Bí thư đặt việc xây dựng hệ thống trường nội trú trong chiến lược phát triển con người gắn với giữ vững chủ quyền quốc gia.

Tổng Bí thư khẳng định, khi hoàn thành, các trường học không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, mà còn góp phần ổn định dân cư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.

Mượn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm dặn dò các học sinh biên giới: “Tôi mong muốn các cháu học sinh thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về vai trò học tập đối với tương lai của đất nước. “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các em”.

Trường phổ thông nội trú liên cấp xã Khuất Xá, Lạng Sơn, đang trong giai đoạn xây dựng (Ảnh: Hoàng Tùng).

Các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn phải nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống lý tưởng, có lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương mình.

Tổng Bí thư tin tưởng, với khí thế mới, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng nói riêng của các trường được khởi công, động thổ xây dựng ngày hôm nay sẽ sớm được hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành những “cột mốc mềm” nơi biên giới, tiếp tục thắp sáng niềm tin cho tương lai vùng biên cương Tổ quốc.