Những bài học ý nghĩa từ cuộc đời của tỷ phú Lý Gia Thành

Tỷ phú Lý Gia Thành vốn sinh ra trong sự nghèo khó, rồi giàu lên nhờ sự khôn ngoan trong hoạt động kinh doanh. Hiện tại, ông có khối tài sản khoảng 37 tỷ USD và thuộc vào nhóm những tỷ phú giàu nhất châu Á.

Dù vậy, phong cách sống của vị tỷ phú vẫn rất giản dị, ông chỉ mặc những bộ suit đơn giản và sử dụng các loại đồng hồ "bình dân". Ông cũng luôn cởi mở trong việc chia sẻ quan điểm sống. Dưới đây là một số bài học ý nghĩa được tỷ phú Lý Gia Thành đúc kết từ chính cuộc đời ông.

Lạc quan, nhưng hãy luôn chuẩn bị cho tình huống tệ nhất

Tỷ phú Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Thành (Ảnh: Forbes).

Năm ông Lý Gia Thành 15 tuổi, cha của ông qua đời vì bệnh lao, ông buộc phải nghỉ học để đi làm công nhân trong một nhà máy sản xuất đồ nhựa. Ông làm việc tới 16 tiếng một ngày để có đủ tiền giúp đỡ gia đình. Đến năm 1950, ở tuổi 22, ông mở công ty sản xuất nhựa của riêng mình, rồi dần mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều hướng, gặt hái được thành công lớn.

Nói về những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời mình, khi cha qua đời vì bệnh tật, gia đình lâm vào cảnh khốn khó, ông khẳng định bản thân vẫn luôn lạc quan nhìn về tương lai.

"Dù phải dừng việc học nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng mình sẽ có điều kiện học tập dù theo cách này hay cách khác. Khi ấy, gia đình tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi buộc phải nhanh chóng đi làm và lần đầu tiên đối diện với thực tế cuộc sống. Tôi phải mạnh mẽ, phải tìm được cách xây dựng tương lai cho bản thân", vị tỷ phú từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Trong sự nghiệp kinh doanh trải dài nhiều thập kỷ của mình, tỷ phú Lý Gia Thành đã đi qua nhiều thăng trầm, nhưng ông tự tin rằng tập đoàn của mình chưa bao giờ bị rơi vào khủng hoảng tài chính đến mức làm dấy lên những tin tức bất lợi.

"Lý do để chúng tôi làm được điều này là luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tệ nhất. Đó là nguyên tắc sống và làm việc của tôi. Hãy lạc quan, nhưng cũng luôn chuẩn bị cho tình huống tệ nhất có thể xảy ra", ông Lý cho hay.

Tri thức thay đổi cuộc sống, hãy luôn cập nhật tri thức

Ông Lý Gia Thành từng làm công nhân trong nhà máy, rồi trở thành tỷ phú giàu có hàng đầu châu Á (Ảnh: Forbes).

Tỷ phú Lý Gia Thành khẳng định tham vọng bền bỉ trong cả cuộc đời ông là cải thiện bản thân mình. Trong công việc, qua từng thời kỳ, ông luôn cố gắng học hỏi, cập nhật và cải thiện các kỹ năng liên quan tới công việc.

Lần đầu tiên được thăng chức là kỷ niệm khiến ông Lý nhớ mãi: "Sếp của tôi cần viết một lá thư tay gửi tới một khách hàng quan trọng. Các đồng nghiệp đề xuất để tôi thực hiện việc này. Sếp cũng đồng ý ngay và nói rằng tôi viết vừa nhanh vừa đẹp, lại thường hiểu đúng ý ông muốn nói.

Khi tôi hoàn thành xong bức thư quan trọng, sếp rất hài lòng. Ngay sau đó, tôi được thăng chức lên làm trưởng một bộ phận nhỏ. Từ đó tôi hiểu rằng kiến thức, kỹ năng mà chúng ta tích lũy được có thể thay đổi cuộc đời chúng ta ở một thời điểm bất ngờ".

Khi làm chủ công ty sản xuất đồ nhựa của riêng mình, ông Lý đặt ra yêu cầu bản thân phải nắm bắt được tình hình biến động của thị trường, kiểm soát được chất lượng sản phẩm và năng suất của nhân công. Dù ở vị trí nào hay lĩnh vực, công việc nào, ông cũng luôn đề cao sự cẩn trọng quan sát, học hỏi để nâng cao sự hiểu biết, gia tăng các kỹ năng cần thiết, nhằm phục vụ tốt cho công việc.

Thu phục nhân tâm là bí quyết để thành công lớn

Từng làm công nhân trong nhà máy, rồi trở thành tỷ phú giàu có hàng đầu châu Á, ông Lý hiểu rất rõ sự khác biệt giữa việc vận hành một doanh nghiệp nhỏ và một tập đoàn lớn.

Trong đó, bí quyết để ông đạt được thành công lớn chính là biết cách "thu phục nhân tâm", làm sao để các nhân viên cảm thấy gắn bó, thoải mái với mình. Theo ông, đó là mấu chốt của sự thành công trong các mối quan hệ xã hội.

"Trong vai trò một người quản lý, tôi phải nhìn ra và biết tận dụng năng lực riêng của từng người. Dù vậy, việc đầu tiên phải làm là khiến nhân sự cảm thấy họ muốn gắn bó với mình, cảm thấy thích mình, thoải mái khi giao tiếp với mình", ông Lý cho hay.

Phong cách sống đơn giản sẽ đưa tới những giá trị lớn lao

Phong cách sống của ông Lý Gia Thành rất giản dị, ông chỉ mặc những bộ suit đơn giản (Ảnh: BI).

Nhiều người cho rằng sở hữu được những món đồ cá nhân của tỷ phú Lý Gia Thành sẽ đem lại cho họ may mắn. Vì vậy, nhiều người tìm cách sở hữu những món đồ được vị tỷ phú quyên tặng cho các cuộc đấu giá từ thiện. Dù vậy, tỷ phú Lý Gia Thành khẳng định may mắn không phải là yếu tố quan trọng trong thành công của ông.

"Tôi không phải người may mắn. Tôi là người làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Tôi không phủ nhận rằng thời thế tạo nên anh hùng, trong mỗi sự nghiệp thành công lớn đều có yếu tố may mắn. Dù vậy, khi bắt tay làm bất cứ công việc gì, tôi hầu như không dựa vào yếu tố may mắn, chỉ dựa vào sự chăm chỉ làm việc và năng lực tư duy tạo ra lợi nhuận của bản thân", ông Lý nói.

Ông Lý cũng đề cao sự đơn giản trong phong cách sống. Ông không chỉ ăn vận giản dị mà còn theo đuổi một phong cách sống đơn giản. Ông tin rằng việc chi tiêu tiết kiệm là rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người, để có thể dành tiền cho những việc quan trọng. Xuyên suốt cuộc đời mình, ông Lý cho biết bản thân chưa từng rơi vào cảnh nợ nần.

Ngoài ra, vì bản thân từng sống trong cảnh nghèo khó, nên ông Lý luôn quan tâm tới các hoạt động từ thiện, đặc biệt là từ thiện trong lĩnh vực giáo dục. Ước tính ông đã chi ra 1,5 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện.

Ông Lý khẳng định sẽ còn tiếp tục thực hiện các hoạt động từ thiện. Ông cho biết bản thân lựa chọn phong cách sống giản dị, tiết kiệm để có thể làm được nhiều điều lớn lao, khiến cuộc sống của mình có thêm nhiều ý nghĩa.