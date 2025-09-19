Người mẹ mắt đỏ hoe thay con gái nhận bằng tốt nghiệp… trước di ảnh

Ngày 19/9, thầy Lê Phong Nguyên, chủ nhiệm lớp 18 KT CLC, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, cho biết nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư đặc cách cho một sinh viên mãi mãi ra đi vì bạo bệnh.

Thầy Nguyên cho hay, sinh viên Đỗ Thị Trà (quê xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị), nhập học tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2018, với ước mơ trở thành kiến trúc sư.

Mẹ của Trà đã thay con gái đón nhận tấm bằng Kiến trúc sư từ TS. Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (Ảnh: Bách Khoa).

Theo kế hoạch, năm 2023 em sẽ khoác áo tốt nghiệp, rạng rỡ trong ngày đẹp nhất của sinh viên. Nhưng căn bệnh suy thận quái ác đã khiến hành trình học tập của em phải gắn liền với bệnh viện, với những lần chạy thận triền miên.

Cũng vì căn bệnh nên Trà chưa thể hoàn thành được chứng chỉ Ngoại ngữ đầu ra, khiến hồ sơ của em chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp.

Theo thầy Nguyên, dù bệnh nhưng Trà chưa bao giờ bỏ cuộc. Trên giường bệnh, em vẫn miệt mài ôn tập tiếng Anh để thi. Nhưng tháng 7/2024, Trà đã ra đi mãi mãi khi ước mơ còn dang dở.

“Trước khi đi xa, em chỉ kịp gửi lại một tâm nguyện giản dị với bạn bè, người thân: Nếu không thể ở lại, em vẫn muốn được nhận bằng tốt nghiệp, như bao bạn bè cùng khóa!”, thầy Nguyên nghẹn ngào chia sẻ.

Biết được câu chuyện này, ngày 18/9, Ban giám hiệu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, đã đi xe từ thành phố Đà Nẵng ra tỉnh Quảng Trị để mang theo một món quà là tấm bằng tốt nghiệp Kiến trúc sư đặc cách cho Trà.

Trong ngày đặc biệt, trước di ảnh của con gái, mẹ của Trà thay con mặc áo tốt nghiệp với đôi mắt đỏ hoe, còn ba Trà đứng bên cạnh, lặng người đi vì nhớ con. Theo thầy Nguyên, khi Tiến sỹ Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng Nhà trường trao tấm bằng tới mẹ Trà, nhiều người không cầm được nước mắt.

Thầy Lê Phong Nguyên cho hay, ngày 20/9, khi lễ tốt nghiệp diễn ra tại ngôi trường nơi Trà từng gắn bó, tấm bằng của em sẽ được xướng tên đầu tiên. Đó chính là sự ghi nhận về hành trình học tập mà em đã cố gắng hoàn thành.

"Em đã đi rồi... nhưng tâm nguyện của em đã thành. Thanh xuân rực rỡ của em sẽ mãi được khắc ghi trong lòng tất cả những người ở lại", thầy Nguyên bày tỏ.

Sáng 19/9, trên trang Fanpage Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng, nhà trường cũng trang trọng gửi đến sinh viên Đỗ Thị Trà lời tri ân xúc động: "Ngủ yên nhé, Trà. Tấm bằng em hằng ước mơ nay đã về bên em. Em đã thực sự tốt nghiệp rồi...!".