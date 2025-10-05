"Ngôi sao học thuật" tự nguyện sống lang thang, làm bồi bàn

Zhao Dian từng được coi là một "ngôi sao học thuật" khi xuất sắc giành được 2 bằng cử nhân và 3 bằng thạc sĩ tài chính tại Australia, Mỹ, Trung Quốc và Pháp. Thế nhưng, anh chưa từng cảm thấy hạnh phúc.

Zhao kể rằng bản thân có mối quan hệ lạnh nhạt với bố mẹ. Ngay từ nhỏ, anh đã ám ảnh việc có một người bố hà khắc, thậm chí bạo hành chỉ vì anh thuận tay trái. Mẹ thì chưa từng lắng nghe và thấu hiểu anh. Đối với Zhao, nền giáo dục danh giá mà anh có được lại chẳng khác nào một "gông cùm".

Zhao Dian (bên trái) là một "ngôi sao học thuật" (Ảnh: SCMP).

Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, anh cảm thấy rất cô đơn và thường chỉ tìm được niềm an ủi khi gặp đồng hương. Khi còn ở Pháp, anh xin vào làm việc trong căn bếp của một nhà hàng Trung Quốc. Công việc bình dị này lại khiến Zhao cảm thấy hạnh phúc.

"Hạnh phúc có thể đến ngay cả khi rửa bát, tại sao chúng ta cứ phải mãi trông chờ những việc lớn lao", anh bày tỏ.

Năm 2023, Zhao quay về Trung Quốc và bắt đầu làm bồi bàn tại một lễ hội bia và khách sạn. Thế nhưng, năm ngoái, khi đến tỉnh Vân Nam, anh quyết định sống như một người vô gia cư.

Hằng ngày, anh dậy từ 7h và đi ngủ lúc 21h. Chàng trai duy trì cuộc sống bằng cách ăn tại các nhà hàng chay miễn phí và tắm rửa, giặt giũ tại khách sạn. Điều đáng kinh ngạc là Zhao chỉ tiêu 100 NDT (tương đương khoảng 370.000 đồng) mỗi tháng, trong khi vẫn còn khoảng 2.500 NDT (hơn 9,2 triệu đồng) tiền tiết kiệm.

Quần áo của Zhao đều là đồ cũ, giản dị đến mức gần như tối giản. Trong hành lý của anh, vật bất ly thân duy nhất là chiếc máy đọc sách điện tử – người bạn đồng hành trong những chuyến đi dài. Anh dành phần lớn thời gian cho việc đọc, du lịch và tham gia các dự án mang giá trị tinh thần, như sáng lập câu lạc bộ đọc sách hay chia sẻ các video tư vấn tâm lý trên mạng xã hội.

Dù từng tốt nghiệp từ những cơ sở giáo dục danh tiếng, Zhao cho rằng nhiều người trẻ ngày nay đang mất phương hướng, lạc lõng trong môi trường học tập đầy áp lực và độc hại. Từ trăn trở ấy, anh khởi xướng một dự án hướng nghiệp nhằm giúp trẻ em khám phá đam mê thật sự của mình thông qua trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ chạy theo kỳ vọng của người khác.

Theo Zhao, việc rẽ khỏi “lộ trình chuẩn mực”, từ bỏ công việc ổn định, sống tối giản và chi tiêu ít đi, đã giúp anh tìm thấy cảm giác mãn nguyện sâu sắc. Tuy nhiên, lối sống “phi truyền thống” này cũng khiến anh trở thành tâm điểm tranh cãi.

Zhao quyết định cuộc sống “lang bạt” của mình tại Vân Nam, Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Zhao từng có 9 mối tình, trong đó có một cô con gái 10 tuổi từ mối quan hệ ở New York. Dù đã chia tay, anh và con vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua mạng xã hội. Anh cũng thừa nhận mình luôn khao khát các mối quan hệ thân thiết, song đã chủ động cắt đứt liên hệ với cha mẹ ở New Zealand để “giải thoát khỏi những tổn thương cũ”.

Trước câu chuyện của Zhao, dư luận chia thành hai luồng trái chiều. Một bộ phận bày tỏ sự thấu hiểu, cho rằng anh đang dũng cảm chữa lành chính mình.

Một cư dân mạng viết: “Tôi hoàn toàn hiểu vì sao anh ấy chọn sống nay đây mai đó. Đó là hệ quả của một tuổi thơ cô độc, cha mẹ độc đoán và một nền giáo dục khiến con người mất phương hướng. Zhao chỉ đang tìm lại bản ngã theo cách mà anh thấy đúng".

Kiều Yên