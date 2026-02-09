Ngoài cha mẹ, ai được quyền xin rút học bạ của học sinh?

Đây là nội dung trả lời của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước câu hỏi của bà Lữ Thị Bội Phương - Hiệu trưởng một trường tiểu học tại Lâm Đồng.

Bà Phương thắc mắc về trường hợp người thân của học sinh xin rút học bạ, nhưng người này không phải là cha mẹ, cũng không có giấy tờ chứng minh là người giám hộ hợp pháp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Điều 36 Thông tư 28 về Điều lệ trường tiểu học quy định rõ về hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển trường. Theo đó, việc xin rút học bạ học sinh tiểu học phải do cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh trực tiếp thực hiện.

Học sinh thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Bảo Quyên).

Điều này đồng nghĩa, những người thân khác nếu không có giấy tờ pháp lý chứng minh tư cách giám hộ thì không có quyền xin rút học bạ của học sinh.

Theo quy định, khi học sinh tiểu học chuyển trường, nhà trường nơi học sinh chuyển đi có trách nhiệm hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Nhà trường nơi học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Hồ sơ chuyển trường bao gồm đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo mẫu, học bạ, thông tin về tài liệu học tập và tiến độ thực hiện chương trình tại trường đang học, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định, cùng kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật nếu có.

Bộ GD&ĐT đang dự thảo Thông tư mới ban hành Điều lệ trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học thay thế cho các Thông tư hiện hành.

Trong đó, thủ tục chuyển trường có nhiều thay đổi theo hướng bỏ qua bước xác nhận của chính quyền, tăng quyền chủ động cho nhà trường và tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh.

Cụ thể, hồ sơ chuyển trường được tinh giản, gồm đơn xin chuyển trường bản điện tử hoặc bản giấy và bảng tổng hợp kết quả rèn luyện, học tập.

Dự thảo không yêu cầu học sinh phải có học bạ, giấy khai sinh hay các loại giấy tờ xác nhận của địa phương như quy định hiện hành. Riêng học sinh khuyết tật cần có thêm bản kế hoạch giáo dục cá nhân.

Về thủ tục, hồ sơ xin chuyển trường cần nộp trên Cổng dịch vụ công. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến là người xem xét và quyết định việc tiếp nhận học sinh theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT, không phân biệt chuyển trường trong tỉnh hay ngoài tỉnh.

Thời gian giải quyết không quá 5 ngày làm việc đối với chuyển trường trong cùng tỉnh thành; không quá 8 ngày làm việc đối với chuyển trường khác tỉnh thành.

Tuy nhiên, dự thảo giữ nguyên nội dung về người có quyền rút học bạ của học sinh. Đó phải là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.