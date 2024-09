Theo quy định tại nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, năm học 2024-2025, mức học phí cao nhất là bậc học mầm non với 280.000 đồng/tháng, tại các phường thuộc thành phố Vinh. Mức thu thấp nhất là 35.000 đồng/tháng đối với học sinh mầm non thuộc các xã miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.

Học phí được thu định kỳ hằng tháng, có thể thu một lần cho cả học kỳ nếu người học tự nguyện. Các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông thu học phí tối đa 9 tháng/năm, trích 40% để cải cách tiền lương và 60% để chi cho các hoạt động giáo dục.

Mức thu học phí của Nghệ An trong năm học 2024-2025 cao nhất là 280.000 đồng/học sinh/tháng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Các khoản thu khác bao gồm bảo hiểm y tế và dịch vụ trông giữ xe, mức trông giữ cao nhất là 22.000 đồng/tháng cho xe máy tại thành phố Vinh.

Nhà trường còn thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục, như: dạy học 2 buổi/ngày, dạy thêm, tổ chức bán trú, chăm sóc trẻ vào ngày nghỉ và ngày hè, chương trình tăng cường giáo dục, và các dịch vụ hỗ trợ học sinh.

Việc triển khai các khoản thu này phải được đồng thuận từ cha mẹ học sinh, căn cứ vào nhu cầu thực tế và điều kiện tại đơn vị. Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục và thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin để học sinh và cha mẹ biết và đăng ký tham gia. Các khoản thu phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, không vì mục đích thương mại.

Các em học sinh miền núi ở Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đối với các chương trình tăng cường, gồm: dạy môn tin học, phát triển năng lực theo môn học, dạy toán và khoa học bằng tiếng Anh, giáo dục STEM, kỹ năng mềm, kỹ năng sống, phát triển năng khiếu thể thao và nghệ thuật, mức thu tối đa 25.000 đồng/học sinh/tiết dạy.

Đối với dạy ngoại ngữ tăng cường, mức thu tối đa 40.000 đồng/học sinh/tiết dạy (giáo viên Việt Nam), 50.000 đồng/học sinh/tiết dạy (giáo viên nước ngoài), và 60.000 đồng/học sinh/tiết dạy (giáo viên bản ngữ).

Các khoản thu dịch vụ phục vụ học sinh: phù hiệu, thẻ học sinh (15.000 đồng/năm), sổ liên lạc điện tử, thẻ điểm danh thông minh (100.000 đồng/năm), sổ theo dõi trẻ điện tử (40.000 đồng/năm), phô tô đề kiểm tra định kỳ (60.000 đồng/năm), tổ chức thi thử cho học sinh cuối cấp (50.000 đồng/môn).

Các trường Phổ thông dân tộc bán trú và THPT thí điểm mô hình trường dân tộc bán trú sẽ được hỗ trợ kinh phí để dạy học tăng cường các môn ngoại ngữ, tin học, giáo dục STEM, kỹ năng sống, với mức hỗ trợ 100.000 đồng/tiết dạy, tối đa không quá 5 tiết/tuần/lớp và 27 tuần/năm học.

Hỗ trợ kinh phí mua sắm sách giáo khoa, xây dựng tủ sách dùng chung với mức 50.000 đồng/học sinh/năm học.