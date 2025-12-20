Ngành Tâm lý học: Sức hút từ tính ứng dụng trong đời sống

Từ nhu cầu thực tiễn đến xu hướng chọn ngành, ngành tâm lý học đang thể hiện sức hút trong các kỳ thi tuyển sinh đại học những năm vừa qua. Trong vòng 3 năm, điểm chuẩn ngành tâm lý học đã có nhiều thay đổi, có khi lên tới 29/30 điểm, mức tăng có nơi hơn 11 điểm.

Sinh viên tham gia hoạt động học tập ngành tâm lý học (Ảnh: RMIT Việt Nam).

Lý do xã hội ngày càng quan tâm đến tâm lý học

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các vấn đề sức khỏe tâm thần như lo âu và trầm cảm đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi và nhóm thu nhập. Hiện có hơn 1 tỷ người sống chung với các rối loạn tâm lý; riêng trầm cảm và lo âu gây thiệt hại khoảng 1 nghìn tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế thế giới.

Khảo sát Cigna Global Well-Being Survey 2022 cũng cho thấy 84% người lao động toàn cầu thường xuyên căng thẳng, con số này lên tới 91% ở thế hệ Gen Z (18-24 tuổi).

Trong bối cảnh này, tâm lý học - ngành nghiên cứu hành vi và các quá trình tinh thần - ngày càng khẳng định vai trò trong phòng ngừa, hỗ trợ điều trị và giúp con người thích ứng với áp lực tâm lý. Bên cạnh trị liệu, tâm lý học còn được ứng dụng rộng rãi trong truyền thông - marketing, nhân sự và kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu thị trường, tuyển dụng và quản lý tổ chức.

Các nhánh chuyên môn phổ biến của tâm lý học

Sinh viên RMIT Việt Nam trong khuôn viên trường (Ảnh: RMIT Việt Nam).

Hiện nay, ngành tâm lý học trên thế giới có trên 20 nhánh khác nhau. Tiêu biểu trong số đó có:

Tâm lý học lâm sàng (Clinical Psychology): Theo APA, đây là chuyên ngành tâm lý cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và hành vi toàn diện, liên tục cho cá nhân, cặp đôi, gia đình và nhóm; đồng thời tư vấn cho tổ chức, cộng đồng, tham gia đào tạo, giám sát và thực hành dựa trên nghiên cứu. Chuyên ngành này có phạm vi hoạt động rộng, phục vụ mọi lứa tuổi và các cộng đồng đa dạng về văn hóa, dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội.

Tâm lý học tổ chức - công nghiệp (Industrial-Organizational Psychology / I-O Psychology): Đây là lĩnh vực nghiên cứu hành vi con người trong tổ chức và môi trường làm việc, tập trung vào tuyển dụng và bố trí nhân sự, đào tạo - phát triển năng lực, đánh giá hiệu suất, xây dựng hệ thống khen thưởng và cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao sự hài lòng và giữ chân nhân viên.

Tâm lý học học đường (School Psychology): Tâm lý học học đường tập trung vào trẻ em, thanh thiếu niên, gia đình và môi trường giáo dục. Các chuyên gia phối hợp chặt chẽ với giáo viên và phụ huynh để xây dựng môi trường học tập tích cực, đồng thời hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh trong nhiều bối cảnh sống khác nhau.

Tâm lý học xã hội (Social Psychology): Đây là lĩnh vực nghiên cứu cách nhận thức xã hội, ảnh hưởng xã hội và tương tác xã hội định hình hành vi của cá nhân và nhóm. Các nhà tâm lý học xã hội có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu, marketing, chính trị hoặc thiết kế công nghệ.

Ngoài các chuyên ngành trên, tâm lý học còn nhiều nhánh khác như tâm lý học tội phạm, tâm lý học ngôn ngữ, tâm lý học phát triển và tâm lý học nhận thức.

Ngành Tâm lý học tại RMIT: Khác biệt từ chất lượng đào tạo quốc tế

Cơ sở Nam Sài Gòn - RMIT Việt Nam (Ảnh: RMIT Việt Nam).

Chương trình Cử nhân Tâm lý học của RMIT Việt Nam được Hội đồng Kiểm định Tâm lý học Australia (Australian Psychology Accreditation Council - APAC) công nhận, là một phần trong lộ trình cho sinh viên hướng tới chứng nhận hành nghề Tâm lý học tại Australia. APAC là tổ chức độc lập chuyên thiết lập và đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng cho các chương trình đào tạo tâm lý học tại Australia.

Chương trình được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên tâm lý có chuyên môn cao, sở hữu bằng cấp được công nhận quốc tế. Sinh viên học tập trong môi trường quốc tế với hệ thống học liệu toàn cầu của RMIT, bao gồm nghiên cứu học thuật, tình huống thực tế và tài liệu giảng dạy từ nhiều quốc gia.

Sinh viên sẽ được tiếp xúc với kiến thức rộng lớn về hành vi con người lẫn những lĩnh vực chuyên sâu như nhân cách, tâm bệnh học, tâm lý sinh học, tâm lý học xã hội, tâm lý học nhận thức, tâm lý học phát triển và các phương pháp nghiên cứu.

Chương trình áp dụng phương pháp học đa dạng, kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến, lý thuyết và hoạt động tương tác, trải nghiệm thực tế. Sinh viên học cùng giảng viên tại RMIT Việt Nam, tham gia bài giảng trực tuyến với giảng viên RMIT Melbourne, thảo luận với chuyên gia trong và ngoài nước, thực hiện bài tập nhóm hoặc cá nhân. Ở năm cuối, sinh viên ứng dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua Thực tập chuyên ngành Tâm lý học (WIL) hoặc Dự án nghiên cứu.

Sinh viên cũng có thể theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu hơn nếu muốn trở thành một chuyên gia tâm lý học. Để tham khảo thêm Ngành tâm lý học lấy bao nhiêu điểm và cơ hội nghề nghiệp chi tiết của chuyên ngành này, đọc thêm bài viết học tâm lý học ra làm gì.