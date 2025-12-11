Ngành tài chính trong thời đại hội nhập: Kỹ năng nào giúp sinh viên bứt phá?

Nhiều người thường gắn ngành học này với nghề chứng khoán, nhưng thực tế, đó không phải là hướng đi duy nhất và để nắm bắt những cơ hội ấy, sinh viên cần chuẩn bị nhiều kỹ năng mềm.

Giờ học tại phòng thực hành giao dịch tài chính của RMIT (Ảnh: RMIT).

Học ngành tài chính ra trường có phải chỉ làm chứng khoán?

Không ít người cho rằng học tài chính đồng nghĩa với việc sẽ làm việc trong lĩnh vực chứng khoán. Nhưng thực tế, chứng khoán chỉ là một trong nhiều hướng đi nghề nghiệp mà sinh viên ngành tài chính có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp.

Ngành học này bao quát nhiều lĩnh vực liên quan đến dòng tiền và quản lý nguồn vốn như đầu tư, cho vay, tín dụng, ngân hàng và điều phối vốn. Nhờ đó, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong nhiều môi trường khác nhau như ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm hoặc bộ phận tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài chứng khoán, sinh viên tốt nghiệp ngành tài chính có thể theo đuổi nhiều hướng nghề nghiệp khác nhau như kế toán, kiểm toán, giao dịch viên ngân hàng, chuyên viên thu mua, thu hồi vốn, thẩm định giá, hoặc đảm nhận các vị trí tư vấn và hoạch định chiến lược cho cá nhân hoặc tổ chức, chẳng hạn như chuyên viên phân tích ngân sách, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý rủi ro hoặc tư vấn tài chính cá nhân.

Những kỹ năng sinh viên ngành tài chính cần trang bị

Sinh viên thực hành phân tích dữ liệu tài chính (Ảnh: RMIT).

Doanh nghiệp hiện nay có xu hướng ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực vừa có kiến thức chuyên môn vững vàng, vừa có kỹ năng mềm tốt, có thể thích ứng nhanh với thay đổi của thị trường. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngoài kiến thức học thuật, sinh viên ngành tài chính cần trang bị những kỹ năng quan trọng như:

Phân tích dữ liệu tài chính: Người làm tài chính cần biết cách đọc hiểu báo cáo tài chính, nhận diện và phân tích các chỉ số quan trọng. Tư duy logic cùng khả năng tổng hợp dữ liệu giúp hình thành bức tranh toàn cảnh, hỗ trợ việc dự báo và ra quyết định chính xác dựa trên những số liệu thực tế.

Sử dụng công nghệ tài chính (Fintech): Trong những năm gần đây, Fintech (Financial Technology) đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Các ứng dụng như ngân hàng số, ví điện tử, chuỗi khối (blockchain), cho vay ngang hàng (P2P lending) hay bảo hiểm công nghệ (InsurTech) đang làm thay đổi cách thức vận hành của ngành tài chính. Việc nắm vững và biết cách ứng dụng Fintech là yếu tố quan trọng để sinh viên ngành tài chính gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Kỹ năng mềm và khả năng ngoại ngữ: Lĩnh vực tài chính thường có tính toàn cầu và nhịp độ làm việc cao, đòi hỏi. Các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm đa văn hóa, giải quyết vấn đề, tư duy phản biện, quản trị cảm xúc, quản lý thời gian… để có thể thích ứng và làm việc hiệu quả.

Đào tạo kỹ năng cho sinh viên ngành tài chính: Góc nhìn từ RMIT Việt Nam

Sinh viên RMIT trao đổi học thuật với giảng viên quốc tế (Ảnh: RMIT).

Tại RMIT Việt Nam, tài chính là 1 trong 9 chuyên ngành chính thuộc chương trình Cử nhân Kinh doanh. Chương trình kéo dài 3 năm và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Theo cấu trúc chương trình, sinh viên có thể thiết kế lộ trình học tập cá nhân hóa. Sau khi hoàn thành 4 môn nền tảng về kinh doanh, sinh viên có nhiều lựa chọn kết hợp chuyên ngành chính, chuyên ngành phụ và các môn tự chọn. Ví dụ, sinh viên có thể chọn học 2 chuyên ngành chính: Tài chính và Kinh doanh trên ứng dụng blockchain, kết hợp với 3 môn tự chọn từ tất cả các chương trình RMIT giảng dạy.

Chương trình tích hợp đa dạng hoạt động WIL (Work Integrated Learning), giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế của doanh nghiệp và phát triển kỹ năng liên ngành. Ngay từ năm nhất, sinh viên được gặp gỡ doanh nghiệp, tham quan thực tế hoặc thực hiện các bài tập dựa trên tình huống thực tiễn. Ở năm cuối, tất cả sinh viên sẽ thực hiện Dự án tốt nghiệp, một môn học kết hợp thực tiễn và làm việc cùng các đối tác doanh nghiệp.

RMIT Việt Nam còn có phòng Thực hành Giao dịch Tài chính - phòng học được trang bị thiết bị có công nghệ hiện đại bậc nhất mô phỏng phòng giao dịch thật. Tại đây, sinh viên được thực hành với các phần mềm hàng đầu thế giới dành cho giao dịch và phân tích tài chính như Thomson Reuters Eikon & Stocktrack.

Ngoài tầm nhìn quốc tế, kỹ năng đa ngành như tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo, sinh viên ngành Kinh doanh RMIT còn được trang bị kỹ năng công nghệ ứng dụng cho mảng kinh doanh.

Bên cạnh đó, mạng lưới đối tác doanh nghiệp và cộng đồng cựu sinh viên của RMIT được đánh giá là nguồn lực hỗ trợ kết nối và phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Do vậy, sinh viên từ ngành Kinh doanh của RMIT Việt Nam đủ năng lực cạnh tranh để chủ động nắm bắt cơ hội trong nước và quốc tế hoặc tự do khởi tạo hành trình của chính mình.

