Nam giáo viên bị đình chỉ công tác vì trộm 20kg gạo của học sinh

Mới đây, dư luận tại Nhật Bản xôn xao về sự việc một nam giáo viên bị đình chỉ công tác vì mang gạo của học sinh về nhà ăn.

Theo đó, sự việc diễn ra vào tháng 10 năm ngoái nhưng đến giữa tháng 9 năm nay, Hội đồng giáo dục tỉnh Shimane mới chính thức đưa ra quyết định đình chỉ công tác 3 tháng đối với giáo viên này. Ngay sau đó, nam giáo viên cũng đã chủ động xin nghỉ việc.

Nam giáo viên bị đình chỉ công tác vì trộm gạo của học sinh (Ảnh: BSS).

Hội đồng giáo dục tỉnh Shimane cho biết thầy giáo này phụ trách lớp 5 của một trường tiểu học thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục Matsue. Năm ngoái, nhà trường đã hợp tác với nhóm cộng đồng địa phương, tổ chức cho học sinh trải nghiệm khóa học trồng lúa.

Sau khóa học, các học sinh thu hoạch được 30kg gạo lứt. Đại diện địa phương đã tặng số gạo này cho các em. Khi mang số gạo này về trường, các học sinh đã sử dụng một phần để làm cơm nắm trong giờ học môn nữ công gia chánh. Phần gạo lứt còn lại được cất trong lớp, dành để phát cho các em trong năm học tới.

Khi năm học gần kết thúc, giáo viên chủ nhiệm đã xay số gạo này và mang khoảng 20kg về nhà. Mãi đến lúc năm học mới bắt đầu, đồng nghiệp của nam giáo viên mới phát hiện số gạo trên đã biến mất. Sau khi nhà trường điều tra, nam giáo viên đã thừa nhận hành vi của mình.

Tại cuộc họp do Hội đồng giáo dục tỉnh Shimane tổ chức, người này đã ngỏ lời xin lỗi. Cơ quan chức năng cho rằng hành động này sẽ khiến người dân mất lòng tin vào đơn vị quản lý giáo dục. Vì thế, Hội đồng giáo dục tỉnh đã chỉ đạo nhà trường duy trì nghiêm ngặt các hình thức kỷ luật, đồng thời liên tục nhắc nhở trong các buổi đào tạo nhằm ngăn sự việc tái diễn.