Một học sinh lớp 5 ở Hà Nội học 3 trường cùng lúc, có trường cách 24km

Mạnh Linh, cậu bé lớp 5 học 3 trường cùng lúc (Ảnh: Diệu Linh).

"Chạy sô" 3 trường cùng lúc

Tính đến hè năm nay, tròn một năm Mạnh Linh học Violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trước đó, Mạnh Linh cũng thi đỗ vào khoa Piano - Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Như vậy, cậu bé lớp 5 này theo học 3 trường cùng lúc.

Mạnh Linh cũng đoạt một số giải thưởng về Piano và Violin như: Giải 3 bộ môn Piano với dàn nhạc bảng Competition; Huy chương Đồng bộ môn Violin bảng Festival, cuộc thi âm nhạc quốc tế Crescendo 2025.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, mẹ Mạnh Linh cho hay, gia đình không có ai theo nghệ thuật, đây đơn giản là sở thích của con.

Chị nhớ lúc con trai sắp vào tiểu học, một lần ghé nhà bạn của bố mẹ chơi, cậu bé thấy chiếc Piano và ngồi vào bấm thử các phím.

Kể từ đó, cậu đòi mẹ được học đàn. Hè năm lớp 1, chị cho Linh học Piano, sau khoảng 2 năm, cậu bé thi đỗ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Mạnh Linh nhận giải thưởng tại một cuộc thi (Ảnh: Diệu Linh).

Cùng với đó, con thích và tiếp tục học thêm Violin ở bên ngoài. Hè năm lớp 4, Mạnh Linh thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, lọt top các thí sinh có điểm cao đầu vào năm đó của Học viện.

Theo chị Hằng, việc con trai học cùng lúc nhiều nhạc cụ bởi con rất thích. Mạnh Linh từng tâm sự: “Có nhiều lúc chạy qua chạy lại để học nhiều trường làm con hơi mệt nhưng nghĩ tới cảm giác được biểu diễn, con lại quên ngay nên tiếp tục học”.

Cũng theo mẹ Mạnh Linh, với trẻ con, cha mẹ nên để các em học vì yêu thích, không nhất thiết phải ép buộc.

“Biết đâu bây giờ con thích nhạc cụ nhưng sau này lại thích quay về học văn hóa và thi vào trường đại học nào đó. Vì thế, gia đình tiếp tục để con duy trì học văn hóa tại trường công lập bên ngoài, thay vì học THCS ở Học viện”, chị Hằng cho biết.

Chia sẻ thêm về việc học của con, chị Hằng cho hay, con học ở trường tiểu học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và 4 buổi chiều học ở hai trường âm nhạc.

Có 2 buổi chiều Mạnh Linh phải xin nghỉ học từ lúc 14h và 16h. Thường đây là các buổi học câu lạc bộ, không có môn học chính nên không quá đáng ngại.

Hôm nào phải nghỉ trùng với môn học chính, thầy cô tạo điều kiện bằng cách giảng thêm và giao bài riêng cho Mạnh Linh.

Mạnh Linh đang chơi đàn Piano tại một cuộc thi âm nhạc (Ảnh: Diệu Linh).

Trường cách nhà 24km, nhiều khi ăn vội chiếc bánh

Nhà Mạnh Linh cách trường tiểu học khoảng 3km. Từ nhà em đến Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, khoảng 24km và khoảng 18km khi đến Học viện âm nhạc.

Nếu tình hình giao thông ổn định, khoảng 20h con sẽ về tới nhà. Nhưng ngày nào tắc đường, gia đình mất khoảng 2 tiếng đồng hồ cho quãng đường này.

“Con thường ăn tối gần trường để tiện cho việc học. Có hôm tôi mang thức ăn từ nhà đến cho con hoặc mua cho con các loại bánh”, mẹ Mạnh Linh nói.

Chia sẻ về việc học cùng lúc nhiều trường có khiến con áp lực, mẹ Mạnh Linh cho hay, thay vì học thêm văn hóa như các bạn, con chuyển qua học đàn. Việc học đàn không gây áp lực, thậm chí như một cách giúp con giải tỏa căng thẳng.

“Nhiều khi con tâm sự, con rất mong ngóng nhanh chóng đến ngày có học đàn trong tuần. Đấy là lúc con cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, chị Hằng cho hay.

Mạnh Linh ngồi cạnh cô giáo chủ nhiệm (Ảnh: Đ. Cường).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Nguyễn Chanh, giáo viên chủ nhiệm của Mạnh Linh cho biết, cậu bé là lớp trưởng suốt 5 năm tiểu học, trong đó 3 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Được gia đình “quản” khá chặt nên cậu bé có học lực tốt. Bố mẹ cũng không gò bó thời gian nên thường xuyên đưa đón Linh chạy qua chạy lại giữa các trường.

“5 năm làm lớp trưởng, Mạnh Linh luôn là cậu bé ngoan, gương mẫu và năng nổ trong các hoạt động của trường lớp.

Đặc biệt lớp có “cây” văn nghệ biết chơi nhiều nhạc cụ nên ngày lễ, Tết của trường, cậu bé thường được vinh dự biểu diễn trước lớp hoặc trước toàn trường”, cô Chanh cho hay.

Cũng theo cô giáo chủ nhiệm, do học cùng lúc nhiều trường nên đôi khi Mạnh Linh thiệt thòi, thường phải nghỉ các giờ học câu lạc bộ hoặc học trải nghiệm. Bù lại, con có âm nhạc, có nhạc cụ, điều này vừa học tập nhưng vừa là niềm vui của em trong cuộc sống.