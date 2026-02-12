M&M’S hỗ trợ hơn 100 sinh viên về nhà đón Tết

Những con số đong đầy lời chúc

“Chuyến xe Muôn màu” được viết nên bằng những con số không chỉ để ghi nhận, mà để nhắc nhớ về sự sẻ chia. Hơn 200 triệu đồng ngân sách tài trợ đã được M&M’S gửi gắm vào từng chuyến xe nghĩa tình lăn bánh, vào những khoản hỗ trợ Tết, lộ phí đường xa để mỗi bước chân sinh viên trở về nhà trở nên vững vàng và trọn vẹn hơn giữa mùa sum họp.

Song hành cùng sự tiếp sức về vật chất là hơn 100 suất quà hiện vật từ kẹo socola M&M’S, như một lời động viên ngọt ngào, âm thầm tiếp thêm niềm vui và sự an tâm cho các bạn trẻ trên hành trình đoàn viên.

Nhìn lại năm 2025 - một năm quá đỗi đặc biệt với những thách thức - thiên tai, nhưng tinh thần miệt mài, mạnh mẽ vượt qua khó khăn vẫn luôn hiện hữu. Giờ đây, mỗi viên kẹo M&M’S đại diện cho những lời chúc may mắn, mơn mởn, mới mẻ.

Đây là món quà tinh thần ý nghĩa thương hiệu gửi gắm để các bạn sinh viên mau về nhà, cùng người thân trong khoảnh khắc đoàn viên. M&M’S chọn khơi gợi tinh thần tích cực, dùng vị ngọt sẻ chia làm điểm tựa để mỗi cá nhân vững vàng đón một mùa Tết rạng rỡ phía trước.

Đại diện nhãn hàng và nhà trường trao quà Tết cho sinh viên trước giờ xuất phát (Ảnh: M&M’S).

Miệt mài chuẩn bị cho hành trình mau mau về nhà

Để chuyến xe muôn màu có thể khởi hành trọn vẹn và đúng hẹn, M&M’S đã sớm bắt tay phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sài Gòn, Đoàn Thanh niên TPHCM và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ngay từ cuối tháng 12/2025.

Song song với công tác tổ chức, chiến dịch còn nhận được sự đồng hành cùng mạng lưới hơn 10 kênh thông tin nội bộ của đoàn - hội trường, các khoa và câu lạc bộ sinh viên. Nhờ đó, thông điệp sẻ chia đã được lan tỏa rộng khắp, chạm đúng đến những bạn sinh viên đang cần một tấm vé trở về nhà dịp Tết.

Không khí vui tươi, ấm áp và đầy tiếng cười tại sự kiện (Ảnh: M&M’S).

Song song đó, quy trình xét duyệt được thực hiện chặt chẽ, ưu tiên các bạn thuộc diện gia đình chính sách, vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai bão lũ. Sự quan tâm kỹ lưỡng này đảm bảo mỗi tấm vé đều trao đúng người, nhen nhóm niềm hy vọng về sự sẻ chia ấm áp từ cộng đồng.

Vị ngọt sẻ chia và khoảnh khắc mở màn năm mới cùng M&M’S

Sau hành trình chuẩn bị miệt mài, ngày 7/2, không khí rộn ràng tại khuôn viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng với những sắc màu quen thuộc của M&M’S hiện diện trong sự kiện khởi hành chuyến xe muôn màu.

Sự kiện có sự tham gia của đại diện nhãn hàng và chính quyền địa phương, đánh dấu khoảnh khắc chính thức khởi động hành trình trở về nhà của các bạn sinh viên trước thềm năm mới.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện nhãn hàng M&M'S Việt Nam nhấn mạnh: “Năm mới mỹ mãn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao, mà có thể bắt đầu từ niềm vui được sẻ chia, từ cảm giác được trở về và được ở bên những người mình yêu thương. Không chỉ là những viên kẹo sắc màu mang lại niềm vui, chúng tôi tin rằng điều quý giá nhất trong dịp Tết chính là khoảnh khắc sum vầy khi mỗi người được trở về nhà, được ngồi cạnh gia đình và cảm nhận trọn vẹn không khí Tết”.

Ngay sau nghi thức trao bảng tài trợ và tiết mục văn nghệ sôi động góp vui, chuyến xe Muôn màu chính thức lăn bánh theo nụ cười trải dài trên hành trình quen thuộc của Quốc lộ 1A.

Huỳnh Ngọc Ảnh, sinh viên năm nhất, lớp Cao đẳng Cơ khí 25B tại trường Cao Thắng chia sẻ: “Tết là dịp sum vầy, ai cũng mong được trở về bên gia đình sau một năm học tập vất vả. Nhưng với nhiều sinh viên, hành trình ấy đôi khi gặp không ít khó khăn. Đây không chỉ là chuyến xe miễn phí, mà là sự sẻ chia, là yêu thương, đồng hành đầy nhân văn từ nhà trường và xã hội”.

Chuyến xe chuẩn bị lăn bánh đưa sinh viên miền Trung về quê đón Tết (Ảnh: M&M’S).

Từ những khoảnh khắc giản dị ấy, M&M’S tin rằng vị ngọt không chỉ nằm ở hương vị, mà còn ở cảm giác được sẻ chia và đồng hành đúng lúc. Thông qua chuyến xe muôn màu, thương hiệu mong muốn góp phần xoa dịu những âu lo cuối năm, để niềm vui sum họp được trọn vẹn hơn trong từng gia đình.

Với M&M’S, Tết mỹ mãn không chỉ là lời chúc đầu năm, mà là hành trình song hành bền bỉ - nơi thương hiệu luôn hiện diện bằng sự lạc quan, tích cực và những hành động thiết thực, cùng cộng đồng mở ra một năm mới đủ đầy và rạng rỡ.