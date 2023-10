MC Khánh Vy chia sẻ bài học "nhớ đời" khi 3 lần trượt học bổng du học

MC Khánh Vy đạt học bổng toàn phần của Chính phủ Anh sau 3 lần bị từ chối (Ảnh: NVCC).

Mất 2 năm để trả lời lý do thất bại

Trần Khánh Vy (SN 1999, Nghệ An) là gương mặt thân quen với "profile" (hồ sơ) ấn tượng. Cô nàng được mệnh danh là "Hot girl 7 thứ tiếng", MC Đài Truyền hình Việt Nam, người sáng tạo nội dung...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí tại một buổi giao lưu ở TPHCM mới đây, Khánh Vy đã bật mí về quá trình đăng ký học bổng của mình.

"Em cảm thấy may mắn vì đã có những trải nghiệm thất bại khi đăng ký học bổng. Trượt 1 trường thì em không bất ngờ nhưng trượt liên tiếp 3 trường lại khác. Chính những thất bại đó giúp cho em "sáng người" ra. Tại sao mình lại không thành công?", nữ MC từng đặt câu hỏi.

Vào năm 2020, MC Khánh Vy nộp hồ sơ xin 3 học bổng Thạc sĩ nhưng đều bị từ chối. Sau gần 2 năm đi tìm lý do, cô nàng nhận ra rằng điều quan trọng nhất là biết mình thực sự muốn gì.

"Em nghĩ rằng không đỗ một trường có thể do không may còn trượt 3 trường là do mình. Ở thời điểm đấy, mình chưa thực sự ngồi ngẫm nghĩ xem bản thân mình muốn gì và mình là người như thế nào. Trải nghiệm thất bại là một điều may mắn", Khánh Vy cho hay.

Với quyết tâm không bỏ cuộc, năm 2023, cô nhận tin đỗ học bổng Chính phủ Anh.

Khánh Vy là MC trẻ tuổi nhất dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: NVCC).

"Đây là một hành trình khám phá bản thân rất nhiều. Em mất gần 2 năm để suy nghĩ mình muốn gì thay vì tập trung quá nhiều vào "văn hay chữ tốt", câu từ hay trong bài luận.

Câu trả lời đó đã giúp em đạt học bổng ở lần thứ 4 khi thể hiện trên bài luận và trong phần phỏng vấn về việc mình muốn làm gì và đóng góp điều tốt đẹp nào", Khánh Vy chia sẻ.

Nữ MC cho biết mình còn một hành trình dài nữa để chuẩn bị tâm thế bước chân vào môi trường sống khác nhưng cô nàng xác định dù ở đâu cũng cần tôn trọng sự khác biệt và văn hóa nơi đó sẽ có thể hội nhập tốt.

Trước câu hỏi đang rất thành công tại Việt Nam tại sao lại chọn đi du học, cô gái Nghệ An cho hay tinh thần của mình là học tập suốt đời nên luôn mong có cơ hội trau dồi thật nhiều kiến thức. Hiện, Vy đang sắp xếp công việc để lựa chọn thời gian phù hợp đi du học.

Không áp lực vì nổi tiếng

Quay trở lại với sự nổi tiếng một cách bất ngờ khi được nhiều người biết đến sau clip nói 7 thứ tiếng vào năm 2016, cô nàng cho hay chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng nên không bị áp lực.

"Em là người rất hướng ngoại, thích làm quen và nói chuyện với mọi người nên em không áp lực mình phải như thế nào khi nhận được sự quan tâm. Em ở trên mạng và em ở ngoài đời rất giống nhau, nên em cứ chính là em thôi. Em không nghĩ mình có sự khác biệt hay ưu tiên gì", cô nàng 9X tâm sự.

Không chỉ sở hữu thành tích học tập ấn tượng, Khánh Vy còn được biết đến là cô gái có phong cách thời trang trẻ trung, hình ảnh tràn đầy năng lượng (Ảnh: NVCC).

Áp lực mà nữ MC dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia tự đặt ra bản thân mình phải luôn cải tiến và luôn tốt hơn.

"Em suy nghĩ liệu có bao giờ mình ngừng học không hay một ngày nào đấy mình mắc bệnh "sao", không khiêm nhường nữa. Có rất nhiều cám dỗ khiến mình có thể đánh mất đi chính bản thân mình. Đấy chính là một áp lực lớn khiến em phải làm chủ và trở nên tốt hơn", Khánh Vy bộc bạch.

Ghi dấu ấn với phong cách riêng

Sau 7 năm, cựu học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đã tốt nghiệp Học viện Ngoại giao loại Giỏi, gây dựng và tạo "thương hiệu" cá nhân qua nhiều vai trò như MC VTV, người truyền cảm hứng học ngoại ngữ trên mạng xã hội qua các video VyVocab, cách tự học IELTS đạt điểm cao...

Nhờ phong thái tự tin, năng động, trẻ trung cùng khả năng ngoại ngữ tốt, Trần Khánh Vy được hơn 2,7 triệu người theo dõi trên Facebook và hơn 1,8 triệu người đăng ký trên kênh YouTube.

Các video của Khánh Vy chủ yếu chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh và ngoại ngữ khác, chia sẻ về các trường đại học trong và ngoài nước cũng như trải nghiệm đời sống du lịch.

Khánh Vy năng động, xinh đẹp, hiện là MC Đài Truyền hình Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ 4 bí quyết giúp bạn trẻ gây ấn tượng với hội đồng giám khảo khi nộp đơn xin học bổng, Khánh Vy cho hay đầu tiên, đó là tìm người hướng dẫn, tạo sự kết nối, nói chuyện để hiểu rõ về chính bản thân mình hơn.

Việc hiểu rõ mình là ai là một câu hỏi rất lớn trong cuộc sống, mình giỏi gì, mình muốn gì, mình khao khát gì. Mỗi lần xin học bổng là một lần đào sâu các khía cạnh về bản thân mình.

"Khi hiểu chính mình, viết luận sẽ hiện ra hết sự chân thật. Giám khảo chỉ cần lướt qua bài luận của mình sẽ biết đâu là thật, đâu là không thật", Vy chia sẻ.

Để luôn ở trong trạng thái chủ động, "hot girl 7 thứ tiếng" khuyên rằng cần đọc hết thông tin về học bổng, nghe chia sẻ kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, tích lũy, làm đẹp hồ sơ từ sớm, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, năng khiếu...

Đặc biệt, trong quá trình chờ đợi, xin học bổng, cô nàng luôn tự dặn bản thân rằng nếu mình giỏi sẽ luôn có người giỏi hơn. Vì vậy, cô luôn rèn sức chịu đựng của mình phải hơn người khác, phải vượt qua giới hạn của chính mình.

Với bài viết luận, Vy diễn đạt theo cụm từ khóa S-T-A-R: Situation (xác định vấn đề xung quanh mình muốn giải quyết); Task (nhiệm vụ cần đề ra để giải quyết được vấn đề đó); Action (cần những hành động gì để giải quyết vấn đề); Result (kết quả mình đạt được sau những hành động đó, có đóng góp gì cho xã hội hay không...).

"Ở bài luận, mình đi thẳng vào vấn đề bằng các câu đơn ngắn gọn, đủ ý chứ không diễn đạt lan man, dài dòng hay "khoe" từ phức tạp", nữ MC Đường lên đỉnh Olympia cho biết.

Khánh Vy cho biết mong muốn của mình là được học tập suốt đời do đó cô nàng đang sắp xếp thời gian phù hợp để đi du học (Ảnh: NVCC).

Về bí quyết phỏng vấn, Khánh Vy chỉ ra hai yếu tố cần thể hiện đó là sự đam mê và chân thật. Hãy để giám khảo nhận thấy sự nhiệt huyết, mong muốn, tò mò của bạn về ngành học, trường học bằng sự diễn tả chân thật.

"Khi nói, cần diễn đạt theo trình tự, ngắn gọn, có từ khóa, có ví dụ và số liệu cụ thể. Những gì nói trong phỏng vấn phải trùng với bài luận, nhất quán nhưng cũng cần mở rộng, phân tích sâu hơn. Cuối cùng, hãy chuẩn bị những câu hỏi xuất phát từ sự tò mò của mình, thể hiện mình là một người quan tâm thực sự tới chương trình học của họ", Khánh Vy cho hay.