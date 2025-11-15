Lý do Warren Buffet bị Harvard từ chối vẫn trở thành huyền thoại

Dù từng bị Trường Kinh doanh Harvard (Mỹ) khước từ, Warren Buffet vẫn kiên trì theo đuổi và lĩnh hội triết lý đầu tư giá trị kinh điển của Benjamin Graham tại Trường Kinh doanh Columbia. Chính nền tảng này đã giúp ông biến Berkshire Hathaway thành một tập đoàn toàn cầu hùng mạnh.

Cú sốc bị Harvard từ chối

Được mệnh danh là “Nhà tiên tri xứ Omaha”, Buffett là biểu tượng của sự sắc sảo trong đầu tư và chiến lược tài chính dài hạn. Tính đến tháng 11, tài sản ròng của ông khoảng 150 tỷ USD. Tuy nhiên, chặng đường từ cậu bé hiếu kỳ ở Omaha đến vị thế huyền thoại của giới đầu tư không chỉ là câu chuyện về tài năng thiên bẩm, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của giáo dục và tinh thần học hỏi không ngừng.

Warren Buffett - “Nhà tiên tri xứ Omaha” (Ảnh: CNBC).

Niềm đam mê kinh doanh của tỷ phú Warren Buffett bộc lộ từ rất sớm. Năm bảy tuổi, ông đã tìm mượn cuốn “One Thousand Ways to Make $1000” (Một nghìn cách kiếm 1.000 USD) tại thư viện công cộng Omaha. Buffett liên tục thử sức với các dự án kinh doanh nhỏ như bán kẹo cao su, nước ngọt, tạp chí tận nhà, giao báo và thậm chí đặt máy chơi pinball tại tiệm cắt tóc.

Ông sớm tiếp xúc với thị trường chứng khoán qua công việc của cha và đến năm 11 tuổi đã tự mua cổ phiếu đầu tiên cho mình và em gái. Khi tốt nghiệp trung học, Buffett đã tích lũy được 9.800 USD. Những trải nghiệm ban đầu đó đã đặt nền móng vững chắc cho phong cách đầu tư kỷ luật và tầm nhìn tài chính bền vững của ông sau này.

Năm 1947, nghe theo lời khuyên của cha, Warren Buffett theo học tại Trường Wharton, Đại học Pennsylvania, dù đã sớm thể hiện đam mê với các dự án kinh doanh cá nhân. Hai năm sau, ông chuyển sang Đại học Nebraska và tốt nghiệp năm 20 tuổi với bằng cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý đầu tư.

Tuy nhiên, hành trình tiếp cận nền giáo dục kinh doanh ưu tú của Buffett không hề dễ dàng. Năm 1950, ông bị Trường Kinh doanh Harvard thẳng thừng từ chối. Thay vì nản lòng, Buffett nộp đơn vào Trường Kinh doanh Columbia sau khi biết được Benjamin Graham - cha đẻ của đầu tư giá trị - đang giảng dạy tại đây. Quyết định táo bạo này đã thay đổi cả sự nghiệp của ông. Columbia mang đến cơ hội để ông được học trực tiếp từ người thầy đã định hình toàn bộ triết lý đầu tư của ông.

Năm 1951, Buffett nhận bằng thạc sĩ ngành Kinh tế tại Columbia và tiếp tục bồi dưỡng kiến thức tại Học viện tài chính New York.

Vị thế lãnh đạo toàn cầu

Warren Buffett khởi đầu sự nghiệp bằng cách nghiêm túc áp dụng những nguyên tắc đã học từ Benjamin Graham. Năm 1956, ông thành lập Buffett Partnership, công ty hợp danh đầu tư đặt nền móng cho đế chế tài chính. Đến năm 1965, Buffett giành quyền kiểm soát Berkshire Hathaway và đã chuyển đổi doanh nghiệp dệt may đang gặp khó khăn này thành một tập đoàn đầu tư đa ngành.

Qua nhiều thập kỷ, ông đã gây dựng Berkshire Hathaway thành một "gã khổng lồ" đầu tư toàn cầu. Ông nổi tiếng với phương pháp đầu tư giá trị có kỷ luật, tầm nhìn dài hạn và lối sống giản dị dù sở hữu khối tài sản khổng lồ. Nền tảng giáo dục của ông, từ Nebraska đến Columbia, vẫn luôn là trụ cột định hình cách tiếp cận đầu tư mang tính hệ thống và bền vững.

Câu chuyện của Buffett cho thấy sức mạnh của giáo dục khi kết hợp với tinh thần tò mò và lòng kiên định. Ngay cả khi đối mặt với thất bại như việc bị Harvard khước từ, ông vẫn không nản lòng.

Thay vào đó, Buffett chủ động tìm kiếm tri thức ở những môi trường phù hợp nhất, hợp tác với các cố vấn và tổ chức giúp ông trau dồi năng lực. Đối với sinh viên và giới chuyên nghiệp, hành trình của Buffett là một lời nhắc nhở quý giá rằng việc học không chỉ là con đường phát triển bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để định hình sự nghiệp và tạo dựng một di sản lâu dài.

Kiều Yên