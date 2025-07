Lớp học có thủ khoa toàn quốc, bội thu điểm 10 ở Ninh Bình

Lớp học có thủ khoa toàn quốc

Sau khi biết điểm thi của tất cả các học sinh trong lớp, thầy giáo Đinh Cao Thượng, chủ nhiệm lớp 12B1, Trường THPT Kim Sơn A (tỉnh Ninh Bình) vui mừng khôn tả.

Kết quả của các em học sinh nằm ngoài sự mong đợi của thầy, cả lớp đã có một mùa thi rực rỡ và bội thu điểm 10.

Em Nguyễn Thái An, lớp 12B1, Trường THPT Kim Sơn A, đạt thủ khoa khối A00 toàn quốc (Ảnh: T.A).

Đầu tiên phải kể đến em Nguyễn Thái An, lớp phó học tập lớp 12B1, cô học trò xuất sắc nhất lớp, nhất trường của thầy Đinh Cao Thượng. Em An đã đạt 30/30 điểm khối A00 và trở thành thủ khoa toàn quốc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Đinh Cao Thượng vui mừng cho biết, rất vui sướng và tự hào về cô học trò nhỏ của mình đã trở thành thủ khoa toàn quốc. Mặc dù, trước đó kết quả thi đã được hai thầy trò đánh giá sẽ đạt điểm tuyệt đối. Nhưng khi xem điểm 3 môn tự nhiên, đạt 3 điểm 10 niềm vui như vỡ òa.

"Em Nguyễn Thái An là học sinh giỏi toàn diện ở tất cả các môn, nổi bật hơn cả là các môn tự nhiên. Ngoài toán, vật lý, hóa học, em An còn học giỏi môn tiếng Anh. Cuối năm lớp 11, đầu năm lớp 12, An đã đạt tiếng Anh IELTS 8.0. Em ấy luôn là học sinh học giỏi đứng đầu của trường. Vì thế, An đã được chọn kết nạp Đảng khi đang học lớp 12”, thầy Thượng tâm sự.

Em Nguyễn Thái An cùng thầy giáo chủ nhiệm Đinh Cao Thượng (Ảnh: Thầy giáo cung cấp).

Được biết, ngoài đạt 3 điểm 10 khối A00, em Thái An còn đạt 8,25 điểm ngữ văn, nâng tổng điểm xét tốt nghiệp lên 38,25. Trước đó, tại kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội, em đạt 123/150 điểm, lọt top học sinh nổi bật toàn quốc.

Em Nguyễn Thái An chia sẻ, với kết quả đáng tự hào này, em sẽ đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Dược Hà Nội – ngôi trường danh giá mà em hằng mơ ước.

Những điểm 10 và kết quả tự hào

Thầy giáo Đinh Cao Thượng chia sẻ tiếp niềm vui, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, lớp 12B1 do thầy chủ nhiệm, ngoài em Nguyễn Thái An đạt thủ khoa khối A00 toàn quốc còn "bội thu" điểm 10, khi cả lớp có 7 điểm 10 ở các môn thi.

Lớp 12B1, Trường THPT Kim Sơn A do thầy Đinh Cao Thượng chủ nhiệm có học sinh là thủ khoa toàn quốc, 7 điểm 10, 12 em đạt 27 điểm trở lên (Ảnh: Thầy giáo cung cấp).

Cụ thể, môn toán có 2 học sinh đạt điểm 10, môn lý 4 học sinh và môn hóa 1 học sinh. Cả lớp có 4 học sinh đạt điểm cao từ 28 điểm trở lên, và 12 em đạt từ 27 điểm trở lên.

Thầy giáo chủ nhiệm tự hào nói: “Điểm toán trung bình của lớp là 8,48; lý 8,83; hóa 8,53. Lớp có 47 bạn có kết quả thi rất tốt, bên cạnh đó nhiều bạn có kết quả cao khi thi đánh giá năng lực, tư duy và có chứng chỉ IELTS. Kết quả này tạo nhiều cơ hội trúng tuyển vào các đại học hàng đầu”.

Thầy Đinh Cao Thượng gắn bó với lớp trong 3 năm học, kết quả cuối cấp của lớp 12B1 là thành tích đặc biệt khiến thầy chủ nhiệm rất vui mừng. Thầy giáo gọi lớp là "tập thể đặc biệt" - nơi mà mọi học sinh đều được tiếp sức, không chỉ bằng kiến thức, mà bằng tinh thần sẻ chia.

Có được những thành công nói trên, theo thầy giáo Thượng, đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên - phụ huynh - học sinh. Đặc biệt có sự quan tâm sát sao từ ban giám hiệu nhà trường, luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để các em học sinh được học tập, phát huy hết khả năng của mình.

Thầy giáo Đinh Cao Thượng (áo trắng hàng đầu), người truyền cảm hứng cho các em học sinh để đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Thầy giáo cung cấp).

Thầy Thượng ngoài là thầy giáo chủ nhiệm, thầy dạy toán, không chỉ quan tâm đến học tập, mà còn luôn sát sao đến tâm lý, sức khỏe của các học trò. Các học sinh của lớp đạt điểm cao khiến thầy vui mừng, xúc động và đầy tự hào.

Điều khiến người thầy xúc động hơn là tình cảm, sự trưởng thành và đoàn kết của học sinh.

“Mỗi mùa thi đi qua, thứ tôi nhớ nhất vẫn là ánh mắt các em ngày chia tay. Lớp học là một hành trình và năm nay, hành trình ấy thật đẹp”, thầy Thượng tâm sự.