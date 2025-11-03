Loạt phụ cấp vượt trội giáo viên có thể được hưởng nhờ cơ chế riêng

Cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân, TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo vừa được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đã bổ sung nhiều đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm, lưu động.

Theo quy định hiện hành, ngoài đề xuất được hưởng hệ số lương đặc thù 1,15-1,3, nhà giáo còn được hưởng một số loại phụ cấp khác. Đó là phụ cấp thâm niên nhà giáo; phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy các cấp học, môn học, đối tượng dạy học và theo vùng miền công tác với các mức từ 25-70%.

Ngoài ra, nhà giáo công tác tại các trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn còn được hưởng một số loại phụ cấp, trợ cấp tương ứng.

Bên cạnh đó, ở một số vị trí việc làm, đối với một số loại công việc, nhà giáo còn được chi trả thêm các khoản phụ cấp, trợ cấp, thù lao khác như phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp lưu động, chính sách ưu đãi trong giáo dục hòa nhập…

Các loại phụ cấp, trợ cấp này góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để nhà giáo yên tâm công tác, nhất là nhà giáo công tác tại các vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Điểm đáng chú ý, dự thảo Nghị định bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động.

Trong đó, phụ cấp trách nhiệm công việc lần đầu được đề cập, dao động 0,1-0,3 cho các giáo viên làm với nhiệm vụ cụ thể.

Đối với phụ cấp trách nhiệm công việc, dự thảo Nghị định bổ sung các trường hợp được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc gồm có tổ trưởng/tổ phó chuyên môn, tổ trưởng/tổ phó bộ môn và tương đương.

Ngoài ra còn có nhà giáo dạy tiếng dân tộc thiểu số trong các khoa đào tạo tiếng dân tộc thiểu số tại cơ sở giáo dục đại học; nhà giáo giảng dạy môn học bằng ngoại ngữ (trừ nhà giáo dạy môn ngoại ngữ); nhà giáo được giao thực hiện công tác tư vấn học sinh.

Đối với phụ cấp lưu động, dự thảo Nghị định bổ sung các trường hợp được hưởng phụ cấp lưu động gồm có nhà giáo được cử biệt phái, dạy liên trường và nhà giáo phải di chuyển để dạy ở các điểm trường hoặc phân hiệu.

Theo Bộ GD&ĐT, quy định này nhằm khắc phục các bất cập như giáo viên được cử đi dạy biệt phái, dạy liên trường hoặc được điều động sang cơ sở giáo dục khác; giáo viên phải di chuyển giữa các điểm trường trong một cơ sở giáo dục để giảng dạy nhưng không được hưởng phụ cấp lưu động cho những ngày phải di chuyển.

Dự thảo quy định không áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với nhà giáo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương.

Các hoạt động chuyên môn đã được giảm định mức tiết dạy, giờ giảng hoặc quy đổi ra tiết dạy, giờ giảng thì không được tính hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Ngoài ra, thầy cô vẫn được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm với hệ số 0,1-0,4, tương tự hiện nay.

Theo Bộ GD&ĐT, chi phí phát sinh để chi trả phụ cấp lưu động cho các đối tượng bổ sung khoảng 5,5 tỷ/tháng, 50 tỷ/năm.