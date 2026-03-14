Loạt dự án xây trường chậm tiến độ, UBND tỉnh chỉ đạo khẩn

UBND tỉnh Gia Lai đã có thông báo truyền đạt chỉ đạo của ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, về việc đôn đốc tiến độ dự án xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới trên địa bàn.

Theo thông báo từ UBND tỉnh Gia Lai, dù chủ đầu tư và các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai dự án, song qua kiểm tra cho thấy hầu hết các gói thầu đều chậm tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra tiến độ công trình xây dựng trường học liên cấp tại các xã biên giới (Ảnh: Chí Anh).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng thi công tại công trình không đảm bảo số lượng theo cam kết, công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng chưa sẵn sàng để triển khai theo tiến độ đề ra. UBND tỉnh Gia Lai nhận định, nếu tình trạng trên không được khắc phục kịp thời, dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng kế hoạch.

Ông Lâm Hải Giang yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm việc cụ thể với từng nhà thầu để rà soát tiến độ thực hiện.

Các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu chủ đầu tư kiên quyết xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng cam kết hoặc không có giải pháp khả thi để đẩy nhanh tiến độ dự án. Từng đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, mỗi hạng mục phải bố trí tối thiểu 20-25 công nhân mỗi ca.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương xây dựng công trình trường học ở biên giới tại xã Ia Mơ, Gia Lai (Ảnh: Chí Anh).

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cần phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nguồn đất san lấp, vật liệu xây dựng như bê tông tươi, gạch…, tránh ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

“Đến hết ngày 15/3, nếu các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định”, thông báo từ UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới được triển khai theo Thông báo Kết luận số 81 năm 2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 298 của Chính phủ về đầu tư xây dựng trường học tại khu vực biên giới.

Tại tỉnh Gia Lai, 7 xã biên giới gồm: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O được đầu tư xây dựng 7 trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng. Các công trình có quy mô 212 lớp học, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 7.420 học sinh.

Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, 7 trường này sẽ hoàn thành và bàn giao trước ngày 30/8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.