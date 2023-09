Khởi động cuộc tranh tài thế hệ Gen Z với Speak Up 2023

Kể từ năm đầu tiên tổ chức 2020, Speak Up mùa 3 trở lại với phiên bản hoàn toàn mới. Lần đầu tiên, Speak Up 2023 mở rộng cơ hội cho các em 8-16 tuổi trên toàn quốc với các vòng thi đậm bản sắc cá nhân chứ không chỉ dừng lại ở tranh tài hùng biện tiếng Anh.

Bộc lộ cá tính và ước mơ không giới hạn

Tiếp nối chủ đề "Greater Voice, Greater Impact" (Bản lĩnh cất tiếng, kiến tạo tương lai), Speak Up 2023 là cuộc tranh tài giúp các em bộc lộ con người tuyệt vời của mình. Bên cạnh khả năng hùng biện tiếng Anh, các em còn có cơ hội thể hiện cá tính độc đáo với những sở thích, đam mê và ước mơ không giới hạn.

Tiến sĩ Wess Stafford (cựu chủ tịch Tổ chức Compassion International) từng khẳng định: "Trẻ em có thể làm được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ các em có thể làm. Tất cả những gì các em cần là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm từ những người trưởng thành, những người mà cuối cùng các em sẽ thay thế. Ước mơ của trẻ con ngày hôm nay sẽ trở thành hiện thực vào ngày mai".

Đó chính là động lực thôi thúc ILA tiếp tục tổ chức cuộc thi để "bỏ phiếu" cho những ước mơ không giới hạn của các em.

Suốt 3 năm qua, Speak Up đã không ngừng nỗ lực để xây dựng một sân chơi tiếng Anh mang tầm vóc khu vực. "Đấu trường" quyết liệt này đã chứng kiến và tôn vinh sự trưởng thành của hàng trăm bạn trẻ thế hệ Gen Z. Speak Up đã mang đến cho các em cơ hội bộc lộ phiên bản tuyệt vời nhất của mình khi vượt qua thử thách của từng vòng đấu.

Nội dung và thể lệ cuộc thi Speak Up 2023

Speak Up 2023 sẽ là một "vũ trụ" bao la nơi các em bộc lộ cá tính, tài năng và nội lực không lẫn với bất kỳ ai. Thí sinh tham dự sẽ được chia làm 2 bảng thi:

- Super Juniors (từ 8 đến dưới 11 tuổi, tương đương học sinh từ lớp 3 đến lớp 5).

- Smart Teens (từ 11 đến 16 tuổi, tương đương học sinh từ lớp 6 đến lớp 9).

Các em sẽ trải qua 3 vòng thi đấu với các chủ đề từ sở thích, thần tượng, đam mê đến các dự án kinh doanh và xã hội. Không chỉ bộc lộ cá tính và tài năng, các em còn thể hiện nhiều kỹ năng khác như làm việc nhóm, lên kế hoạch, thuyết trình…

- Vòng 1 - Just Be You (Hãy là chính bạn): Thí sinh nộp bài dự thi trực tuyến theo đề tài của Ban tổ chức (BTC) đưa ra.

- Vòng 2 - Spark Your Mind (Ý tưởng tỏa sáng): Top 480 thí sinh (160 thí sinh mỗi bảng) vượt qua vòng 1 sẽ được chia nhóm để thực hiện bài thuyết trình theo đề tài của BTC.

- Vòng bán kết - Unleash Your Passion (Giải phóng đam mê): Top 32 thí sinh (18 thí sinh mỗi bảng) vượt qua vòng 2 sẽ tham gia vòng bán kết toàn quốc tổ chức tại TPHCM.

- Vòng chung kết - Show The Real You (Bộc lộ bản thân): Top 12 thí sinh (6 thí sinh mỗi bảng) vượt qua vòng bán kết sẽ tham gia vòng chung kết toàn quốc tổ chức tại TPHCM.

Trải qua 4 vòng thi đấu, 12 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết sẽ tranh tài để tìm ra gương mặt xứng đáng cho các giải thưởng hấp dẫn của 2 bảng:

- Bảng Super Juniors: 1 giải nhất (chuyến du học hè 3 tuần tại Singapore & Malaysia và học bổng 1 khóa học tại ILA, trị giá 103,1 triệu); 1 giải nhì (Apple iPad Air - 5th Gen và học bổng khóa học hè ILA 2024, trị giá 55 triệu); 1 giải ba (Apple AirPods Pro và học bổng 1 khóa học tại ILA, trị giá 27,9 triệu đồng); 2 giải khuyến khích (voucher mua sắm đồ chơi sáng tạo trị giá 1 triệu).

- Bảng Smart Teens: 1 giải nhất (chuyến du học hè 3 tuần tại Mỹ trị giá 190 triệu); 1 giải nhì (Apple iPad Air - 5th Gen và học bổng khóa học hè ILA 2024, trị giá 55 triệu); 1 giải ba (Apple AirPods Pro và học bổng 1 khóa học luyện thi IELTS/SAT tại ILA, trị giá 29,1 triệu); 2 giải khuyến khích (Loa Bluetooth Sony SRS-XB13 trị giá 1 triệu).

Chiếc "chìa khóa vàng" mở cửa tương lai

Nhật Dương trên sân khấu Speak up 2022.

Với ý tưởng "Show The Real You", Speak Up 2023 không chỉ dừng lại ở cuộc thi tranh tài hùng biện mà còn trở thành không gian cho các em cất cao tiếng nói. ILA luôn tin rằng tiếng nói của các em chính là "chìa khóa vàng" khơi mở tiềm năng không giới hạn để góp phần kiến tạo tương lai.

Khi tham gia Speak Up 2022, Nhật Dương đã giành ngôi vị quán quân Super Juniors với câu trả lời xuất sắc về công nghệ mới giúp đỡ con người trong tương lai. Cô bé 9 tuổi đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho ban giám khảo khi trình bày giải pháp xe Tree-viCAR thải oxy giúp giảm ô nhiễm không khí. Em đã vẽ ra một ước mơ thật đẹp cho vấn đề nan giải của toàn cầu: "Với mỗi mẫu Tree-viCAR được sản xuất, chúng ta sẽ trồng một cây xanh, từ đó tăng lượng oxy để chúng ta hít thở dễ dàng hơn".

Với tâm hồn rộng mở và đầy ắp ước mơ, tiếng nói của các em vẫn luôn có sức lay động mạnh mẽ khi được thể hiện bằng những lý luận chặt chẽ đầy sức thuyết phục. Cuộc thi là cơ hội tuyệt vời để tiếng nói của các em vút cao và vang xa hơn nữa.

Speak Up 2023 đang diễn ra từ 5/9/2023 đến 6/1/2024. Phụ huynh và các em tìm hiểu, đăng ký tham dự tại link: https://speakup.ila.edu.vn/