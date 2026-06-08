Khánh Hòa công bố điểm thi lớp 10 THPT 2026

Thí sinh có thể vào trang web của Sở GD&ĐT Khánh Hòa để tra cứu điểm thi (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Link tra cứu điểm thi: http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Khánh Hòa diễn ra ngày 28-29/5.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 24.582 em dự tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và 1.897 em đăng ký vào 2 trường chuyên của tỉnh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn tỉnh chỉ là 19.570 học sinh cho 447 lớp 10 công lập.

Sau khi công bố điểm thi, sở sẽ nhận đơn phúc khảo từ ngày 14 đến 19/6. Sau đó, Hội đồng chấm phúc khảo sẽ triển khai chấm bài thi. Dự kiến, sở sẽ công bố điểm chuẩn trước ngày 30/6 theo đúng kế hoạch đề ra.

Bạn đọc theo dõi cách tra cứu điểm thi lớp 10 của 34 tỉnh thành TẠI ĐÂY.