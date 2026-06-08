Hai tỉnh công bố điểm thi lớp 10 vào hôm nay

Khánh Hòa: Tra cứu điểm thi từ 8h sáng, công bố điểm chuẩn trước 30/6

Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết theo kế hoạch, từ 8h ngày 8/6, các thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên website của sở tại địa chỉ http://diemthi.ts10.khanhhoa.edu.vn/

Trang tra cứu điểm thi lớp 10 tỉnh Khánh Hoà (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi công bố điểm thi, sở sẽ nhận đơn phúc khảo từ ngày 14 đến 19/6. Sau đó, Hội đồng chấm phúc khảo sẽ triển khai chấm bài thi. Dự kiến, sở sẽ công bố điểm chuẩn trước ngày 30/6 theo đúng kế hoạch đề ra.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Khánh Hòa diễn ra ngày 28-29/5.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 24.582 em đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập không chuyên và 1.897 em đăng ký vào 2 trường chuyên của tỉnh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn tỉnh chỉ là 19.570 học sinh cho 447 lớp 10 công lập.

Đồng Nai: Dự kiến công bố điểm thi trong chiều

Tại Đồng Nai, Sở GD&ĐT địa phương dự kiến sẽ công bố điểm thi vào chiều nay (8/6). Đây là kỳ thi tuyển sinh đầu tiên của địa phương sau sáp nhập tỉnh.

Theo Sở GD&ĐT Đồng Nai, toàn thành phố có 30.441 thí sinh đăng ký dự thi vào 24 trường THPT công lập tổ chức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Trong số này có 3 trường THPT chuyên gồm THPT chuyên Lương Thế Vinh (phường Tam Hiệp), THPT chuyên Quang Trung (phường Đồng Xoài) và THPT chuyên Bình Long (phường Bình Long).

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập của Đồng Nai khoảng 13.000 học sinh. Ngoài 24 trường thi tuyển, các trường THPT còn lại tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện cấp THCS.

Tính đến sáng ngày 6/6, đã có 8 tỉnh trên cả nước công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Lai Châu, Hưng Yên, Ninh Bình, Điện Biên, Quảng Trị, Đồng Tháp. Cùng với công bố điểm thi, Hưng Yên, Ninh Bình công bố điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển bổ sung.

Bạn đọc theo dõi cách tra cứu điểm thi lớp 10 của 34 tỉnh thành TẠI ĐÂY.