iSMART Education triển khai mô hình giáo dục Oxford tích hợp

Từ lễ ký kết hợp tác chiến lược đến mô hình mới

Khi tiếng Anh ngày càng được xem như “chiếc chìa khóa thứ hai” cho học tập và nghề nghiệp, phụ huynh vừa muốn con có nền tảng vững, vừa phải cân nhắc thời gian, sức khỏe và tài chính của gia đình. Nhiều người mong có một lựa chọn ổn định, bài bản, gắn với nhà trường để có thể đồng hành cùng con lâu dài, thay vì phải tự mình xâu chuỗi nhiều khóa học rời rạc.

Chiều 28/11, tại Hà Nội, iSMART Education và Oxford University Press (OUP) đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình giáo dục tích hợp giữa Oxford International Programme và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Điểm nổi bật trong hợp tác là học sinh không cần phải thay đổi môi trường học tập, ngay tại trường học, các em có cơ hội tiếp cận chương trình giáo dục Oxford với lộ trình học tập và đánh giá rõ ràng.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý giáo dục, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, lãnh đạo OUP, lãnh đạo iSMART cùng đại diện nhiều trường học. Đại diện iSMART cho biết mục tiêu hợp tác là xây dựng một chương trình tiếng Anh tích hợp, giúp học sinh sử dụng tiếng Anh như công cụ học tập, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Lễ ký kết hơp tác chiến lược giữa iSMART Education và OUP (Ảnh: iSMART Education).

Chương trình Oxford tích hợp: Học gì, học như thế nào?

Oxford International Programme được phát triển trên nền tảng Oxford International Curriculum và hệ thống đánh giá OxfordAQA. Khi tích hợp vào kế hoạch giáo dục của nhà trường, nội dung chương trình được điều chỉnh để phù hợp với cấu trúc, thời lượng và mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh học bằng tiếng Anh ở các môn tích hợp, đồng thời vẫn hoàn thành đầy đủ yêu cầu các môn theo chương trình trong nước. Chương trình được thiết kế theo định hướng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển đồng thời trí tuệ (IQ), cảm xúc (EQ).

Tiến sĩ Phạm Quốc Toản - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội phát biểu tại sự kiện (Ảnh: iSMART Education).

Để hỗ trợ giáo viên, chương trình đi kèm tài liệu giảng dạy, học liệu số, công cụ đánh giá và các khóa bồi dưỡng chuyên môn do OUP phối hợp cùng iSMART tổ chức.

Giáo viên được tập huấn về phương pháp dạy học tích cực, dạy học phân hóa và đánh giá năng lực học sinh theo tiến trình. Học sinh được đánh giá năng lực định kỳ, kết quả giúp phụ huynh và nhà trường theo dõi minh bạch sự tiến bộ của học sinh.

Ông Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu tại sự kiện (Ảnh: iSMART Education).

Với phụ huynh, một trong những ưu tiên khi lựa chọn chương trình tiếng Anh cho con là tính ổn định và minh bạch. Trong mô hình Oxford tích hợp, lộ trình học được xây dựng rõ ràng; kết quả từng giai đoạn được thể hiện qua các báo cáo tiến bộ, giúp gia đình nhìn rõ hơn con đang ở đâu trên hành trình học tiếng Anh.

Việc học được tổ chức trong khung thời gian do nhà trường bố trí giúp giảm bớt tình trạng phải di chuyển liên tục giữa nhiều lớp học, hạn chế áp lực đi lại cho học sinh và phụ huynh. Học sinh có thể tập trung vào một chương trình có cấu trúc rõ ràng, vừa phát triển tiếng Anh, vừa củng cố kiến thức các môn học liên quan.

Lộ trình chứng chỉ và bảo chứng về chất lượng

Đại diện iSMART chia sẻ, học sinh theo học chương trình tích hợp sẽ có lộ trình để hướng tới các chứng chỉ OxfordAQA (GCSE và AS/A-Level).

iSMART hiện là đơn vị đã đạt kiểm định của tổ chức Cognia (Hoa Kỳ) về quản trị và chất lượng giáo dục. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm triển khai của iSMART và nền tảng học thuật của Oxford được kỳ vọng tạo nên bảo chứng cho lộ trình học tập, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi lựa chọn.

Sở GD&DT Hà Nội chúc mừng lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa iSMART Education và OUP về việc triển khai chương trình giáo dục Oxford tích hợp (Ảnh: iSMART Education).

Trong bối cảnh nhiều phụ huynh đang tìm kiếm một lựa chọn tiếng Anh vừa bài bản, vừa phù hợp điều kiện thực tế, sự kiện hợp tác này cùng với chương trình giáo dục Oxford tích hợp hứa hẹn mang đến thêm một lựa chọn giáo dục chất lượng cao, chi phí hợp lý giúp phụ huynh an tâm về lộ trình học tập bền vững và hội nhập của con em mình.

iSMART Education là doanh nghiệp EdTech Việt Nam tiên phong trong triển khai các chương trình học thuật bằng tiếng Anh tại hàng trăm trường phổ thông trên toàn quốc với hệ sinh thái học tập số và các giải pháp công nghệ hỗ trợ giảng dạy.

Oxford University Press - Nhà xuất bản Đại học lớn nhất thế giới trực thuộc Đại học Oxford, với lịch sử hơn 500 năm, hiện diện tại hơn 19 quốc gia và vùng lãnh thổ với chương trình phổ thông quốc tế.