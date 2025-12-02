InterGreat phối hợp tỉnh Gia Lai tổ chức vòng bán kết cuộc thi “Tài năng tiếng Anh”

InterGreat phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức bán kết cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” trên toàn tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” là hoạt động thường niên nằm trong định hướng thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2021-2025 của Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai.

Không chỉ là một sân chơi học thuật, cuộc thi còn truyền cảm hứng cho học sinh toàn tỉnh mạnh dạn sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai trong học tập và cuộc sống.

Việc đưa hình thức làm bài IELTS và đánh giá trên máy tính vào vòng bán kết cho thấy nỗ lực đổi mới của ngành giáo dục địa phương. Nhờ đó, các em học sinh được làm quen với những tiêu chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh quốc tế - điều mà trước đây không phải em nào cũng có cơ hội tiếp cận.

IELTS AI Test - “trợ thủ đắc lực” đồng hành cùng thí sinh

Vòng thi bán kết của cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” đã diễn ra đầy hào hứng với sự tham gia của các em học sinh THCS và THPT trên toàn tỉnh Gia Lai.

Tại vòng thi mang tính quyết định này, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã tin tưởng và chọn lựa sử dụng IELTS AI Test - nền tảng thi thử IELTS 4 kỹ năng với giám khảo AI. Đây là quyết định chiến lược, nhằm ứng dụng công nghệ hiện đại vào khâu đánh giá năng lực tiếng Anh.

Các em học sinh tập trung làm bài thi IELTS trên nền tảng IELTS AI Test.

IELTS AI Test là nền tảng thi thử IELTS 4 kỹ năng với giám khảo AI, được phát triển bởi tác giả của IELTS Online Tests - nền tảng học và luyện thi IELTS Online hàng đầu thế giới. Công nghệ cốt lõi của nền tảng nằm ở Giám khảo AI - được huấn luyện qua 80 triệu bài kiểm tra của các học viên trên toàn thế giới.

Giám khảo AI có khả năng chấm và đánh giá toàn diện cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết với độ chính xác cao. Học viên sẽ nhận được đánh giá chi tiết, xác định chính xác điểm mạnh điểm yếu để luyện tập hiệu quả hơn.

Founder Nguyễn Anh Tú, "cha đẻ" của nền tảng IELTS AI Test, Giám đốc công nghệ của InterGreat Education Group, cho biết: “Chúng tôi luôn tin rằng công nghệ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực đồng hành cùng con người trên hành trình chinh phục tri thức.

Sứ mệnh của chúng tôi là giúp học sinh ở khắp nơi trên thế giới nâng cao khả năng ngôn ngữ và biến việc luyện thi IELTS trở nên dễ dàng, thông minh và hiệu quả hơn.

Đội ngũ chuyên gia của IELTS AI Test đã miệt mài phát triển nên những sản phẩm ứng dụng AI nhằm hỗ trợ người học tiến bộ mỗi ngày. Chúng tôi vinh dự được đóng góp công nghệ và kinh nghiệm của mình vào thành công chung của cuộc thi”.

Founder Nguyễn Anh Tú, "cha đẻ" của nền tảng IELTS AI Test, IELTS Online Tests, Giám đốc công nghệ của InterGreat Education Group.

Cuộc thi "Tài năng tiếng Anh" học sinh phổ thông tỉnh Gia Lai lần thứ V, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sự phối hợp giữa Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai và InterGreat Education Group cho thấy nỗ lực của ngành giáo dục địa phương trong việc tạo điều kiện tốt nhất để học sinh tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế cũng như nhanh chóng hội nhập trong thời đại công nghệ đang ngày càng phát triển vượt bậc.

InterGreat Education Group cam kết tiếp tục khẳng định nỗ lực không ngừng trong các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh Việt Nam, góp phần vào sự phát triển chung của nền giáo dục.