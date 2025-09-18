ILA - Hành trình 30 năm gieo mầm tri thức và sẻ chia

Sáng 12/9, điểm trường Giồng Nổi thuộc trường Tiểu học Vĩnh Hải 4, xã Vĩnh Hải, thành phố Cần Thơ (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng cũ), rộn ràng khác ngày thường. Khuôn viên ngôi trường nhỏ như bừng sáng với 5 căn phòng học khang trang và khu nhà vệ sinh mới.

Công trình nằm trong dự án “Nâng cấp điểm trường Giồng Nổi” do ILA khởi xướng và triển khai thông qua Quỹ Light Up The Future, nhằm mang đến cho mọi trẻ em, dù ở vùng xa, cơ hội học tập trong điều kiện an toàn, tươi sáng.

Sự kiện không dừng lại ở một dự án thiện nguyện, mà là dấu mốc trong hành trình 30 năm của ILA - hành trình bền bỉ gắn kết tri thức với trách nhiệm cộng đồng, để mỗi bước đi giáo dục luôn song hành cùng sự sẻ chia.

ILA trao tặng công trình cải tạo 5 lớp học và khu nhà vệ sinh điểm trường Giồng Nổi (Ảnh: ILA).

Những chuyến đi và dấu ấn

Hành trình thiện nguyện của ILA có thể ví như cuốn hồi ký với những trang đầy ắp kỷ niệm. Trong 3 thập kỷ qua, ILA vẫn kiên định thực hiện sứ mệnh góp phần xây dựng nền tảng giáo dục cho trẻ em Việt thông qua những hoạt động cộng đồng thiết thực và hữu ích.

Năm 2019, giữa những cánh đồng xanh mướt ở Tiểu Cần, Trà Vinh (nay là Vĩnh Long), Trường Tiểu học Tập Ngãi C được “khoác áo mới”. Chiến dịch Build A School với gần 2 tỷ đồng gây quỹ từ phụ huynh, học sinh và nhân viên ILA, đã kiến tạo những phòng học khang trang cho hơn 400 em nhỏ. Tất cả mang thông điệp rằng mọi đứa trẻ xứng đáng với con đường đến tri thức an toàn và trọn vẹn.

Học sinh Trường Tiểu học Tập Ngãi C rửa tay ở khu nhà vệ sinh mới xây (Ảnh: ILA).

Chỉ vài năm sau, ILA tiếp tục đến miền đại ngàn Hà Giang (nay là Tuyên Quang). Ở xã nghèo Ngam La (nay là xã Mậu Duệ), cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, trẻ em chỉ được ăn cơm trắng 1-2 lần/tháng. Trong hoàn cảnh đó, Trường Phổ thông Dân tộc Tiểu học Ngam La đã được cải tạo khu nội trú khang trang và kiên cố hơn.

Đồng thời, hơn 500 phần quà gồm sách vở, áo ấm, bàn chải, dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm cũng được trao tận tay các em. Những món quà giản dị ấy đã mở ra một thế giới mới, gieo mầm niềm tin rằng các em không bị bỏ lại, rằng tri thức và sự tử tế luôn song hành.

Khu nội trú trường Phổ thông Dân tộc Tiểu học Ngam La trước khi được cải tạo khang trang, sạch sẽ (Ảnh: ILA).

Những năm gần đây, ILA còn chú trọng đến những công trình phụ. Tại Nam Trà My, Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng), nơi dòng suối Biêu từng là nỗi ám ảnh của học trò Xê Đăng. Một cây cầu thép dài 55 mét thay thế chiếc cầu gỗ xiêu vẹo, mở ra lối đi an toàn để những bước chân nhỏ bé đến lớp không còn sợ hãi.

Đồng thời, điểm trường C72 thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Trà Cang lần đầu tiên có khu vệ sinh sạch sẽ. Tổng kinh phí cho hai công trình cùng 430 phần quà dành tặng học sinh Trà Cang lên tới 450 triệu đồng, là món quà thiết thực, sẻ chia khó khăn và nuôi dưỡng niềm tin đến trường cho các em nhỏ vùng cao.

Lễ cắt băng khánh thành cầu treo dân sinh bắc qua suối Biêu, Nam Trà My (Ảnh: ILA).

Tiếp nối cho mục tiêu xây công trình phụ, giúp các em có môi trường văn minh, an toàn, tại điểm trường Giồng Nổi, ILA cũng đầu tư xây khu nhà vệ sinh mới, đảm bảo nước sạch cho các em.

30 năm - Tri thức song hành cùng sẻ chia

Ba thập kỷ qua, ILA không chỉ kiến tạo nền giáo dục chuẩn quốc tế mà còn lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức nơi vùng đất còn nhiều thiếu thốn. Hành trình thiện nguyện vì cộng đồng không chỉ đo bằng số tiền quyên góp hay số công trình mà giá trị còn ở ánh mắt rạng ngời của học trò khi bước vào lớp học mới, ở nụ cười của em nhỏ vùng cao khi nhận chiếc áo ấm, ở niềm tin được khơi dậy trong trái tim bé nhỏ.

Với ILA, phát triển bền vững không chỉ là thành tích, mà là sự lan tỏa, để càng nhiều cuộc đời được chạm đến, càng nhiều giấc mơ được nâng niu. Và tại Cần Thơ hôm nay, dấu chân ấy lại viết thêm một chương mới trong hành trình ba thập kỷ bền bỉ: gieo tri thức, dựng tương lai.

Học sinh điểm trường Giồng Nổi rửa tay ở khu vệ sinh mới cải tạo (Ảnh: ILA).

Ông Phan Thanh Nhã, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải, chia sẻ: “Trường Tiểu học Giồng Nổi vốn còn nhiều thiếu thốn, nên việc được hỗ trợ nâng cấp trường lớp mang lại một ý nghĩa đặc biệt. Đây là niềm động viên to lớn cho thầy trò và bà con. Sự đồng hành của ILA đã gieo thêm niềm tin rằng, dù ở vùng sâu vùng xa, con em chúng tôi vẫn có thể học tập trong điều kiện tốt đẹp hơn, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên. Đó cũng là động lực để địa phương nỗ lực chăm lo cho thế hệ tương lai”.

Với ILA, khi mỗi viên gạch, mỗi cuốn vở, mỗi suất học bổng là lời cam kết: Trẻ em Việt Nam, dù ở đâu, đều xứng đáng với tri thức và cơ hội. Ba mươi năm đã đi qua với nhiều dấu mốc đáng nhớ, nhưng hành trình của ILA vẫn kiên định thực hiện sứ mệnh xây dựng nền tảng giáo dục sẵn sàng cho tương lai, nơi tri thức và sẻ chia song hành.