ILA Bà Triệu: Tôn vinh tài năng, tiếp nối 30 năm phát triển bền vững của thương hiệu

Sự kiện kép không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của ILA tại Thủ đô, mà còn là dịp tôn vinh những học sinh giàu nỗ lực và khát vọng - minh chứng cho giá trị giáo dục hiện đại ILA theo đuổi 30 năm qua.

Lễ khai trương ILA Bà Triệu, 56B Bà Triệu, Hà Nội (Ảnh: ILA).

ILA vinh danh tài năng trẻ, lan tỏa cảm hứng học tập

Các em đạt kết quả cao tại kỳ thi EOM và 4 em chinh phục IELTS 7.5-8.0 (Ảnh: ILA).

Trong khuôn khổ sự kiện, 32 học sinh tiêu biểu được xướng tên và trao thưởng: 28 em đạt kết quả cao tại kỳ thi EOM (End of Module) và 4 em chinh phục điểm số IELTS 7.5-8.0.

Những thành tích này đã phản ánh nỗ lực học tập bền bỉ của mỗi em học sinh, đồng thời minh chứng cho hiệu quả đào tạo tại ILA - môi trường đặt học sinh ở vị trí trung tâm, khuyến khích sự sáng tạo, tính độc lập và khả năng hội nhập quốc tế.

Trương Quốc Thái Huy, học sinh đạt IELTS 8.0, 1530 SAT, chia sẻ: “Ở ILA, em vừa được học tiếng Anh vừa được rèn luyện sự tự tin để theo đuổi giấc mơ du học. Thành tích IELTS 8.0 của em sẽ không đạt được nếu thiếu sự hướng dẫn, động viên từ thầy cô ở ILA”.

Thái Huy chia sẻ cảm nghĩ tại sự kiện (Ảnh: ILA).

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng xúc động trong giây phút chứng kiến con mình trưởng thành.

Bà Lê Thanh Hương, đại diện phụ huynh học sinh, chia sẻ: “Với phương pháp giảng dạy hiện đại, môi trường học tập truyền cảm hứng, cùng sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, ILA đã trở thành nơi gieo mầm, nuôi dưỡng đam mê và giúp các con chạm đến những mục tiêu mà trước đây có thể các con nghĩ là khó khăn”.

Ngôi nhà mới - Không gian giáo dục hiện đại tại trung tâm Thủ đô

Các em đạt kết quả cao tại kỳ thi EOM khu vực Hà Nội (Ảnh: ILA).

Lễ vinh danh học sinh xuất sắc càng trở nên trọn vẹn khi đi cùng dấu mốc khai trương cơ sở ILA Bà Triệu. Tọa lạc trung tâm Hà Nội, cơ sở mới được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với không gian học tập hiện đại, phòng học rộng rãi, tiện nghi cùng hệ thống hỗ trợ tối ưu, mang lại trải nghiệm giáo dục toàn diện và truyền cảm hứng cho học sinh.

ILA Bà Triệu không chỉ đánh dấu bước mở rộng mạng lưới tại thủ đô, mà còn mở ra cơ hội để nhiều học sinh tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, từ đó nuôi dưỡng khát vọng trở thành những công dân toàn cầu tự tin và bản lĩnh.

30 năm bền bỉ gieo mầm tri thức

Phát biểu tại sự kiện, ông Robert Edward Lewis, Giám đốc đào tạo khu vực ILA, cho biết: “Năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng - kỷ niệm 30 năm thành lập ILA. Suốt ba thập kỷ qua, với hơn một triệu học sinh trên khắp Việt Nam, ILA luôn nỗ lực mang đến một nền giáo dục tiên phong cho tương lai, nuôi dưỡng sự sáng tạo, tinh thần công dân toàn cầu và khả năng học tập suốt đời”.

Từ ngày đặt những viên gạch đầu tiên, ILA đã kiên định với sứ mệnh đào tạo nên những thế hệ học sinh đủ bản lĩnh, tri thức và kỹ năng để thích ứng và góp phần thay đổi thế giới. Trưởng thành từ mái nhà ILA, những gương mặt trẻ đều mang trong mình tư duy sáng tạo, năng lực toàn diện và khát vọng vươn tầm quốc tế.

ILA hiện đã có hơn 73 trung tâm tại 15 tỉnh thành ở Việt Nam. Không chỉ chú trọng chất lượng giảng dạy, ILA còn bền bỉ theo đuổi triết lý phát triển bền vững, lan tỏa ảnh hưởng tích cực qua nhiều dự án xã hội, học bổng và chương trình hỗ trợ trẻ em khó khăn. Đây là nền tảng giúp ILA khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

Lễ khai trương ILA Bà Triệu và vinh danh học sinh xuất sắc 2025 thể hiện cho cam kết của ILA: đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình trở thành công dân toàn cầu - tự tin, năng động, bản lĩnh. Mỗi cơ sở mới của ILA không chỉ là ngôi trường, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới của những công dân toàn cầu của tương lai.